Соревнования по велоспорту «Весенние ветра» состоялись в Шелехове



Следующие соревнования пройдут в начале апреля в Ангарске.

Как сообщили в пресс-службе администрации Шелеховского района, в индивидуальной гонке на 20 км в группе младших девушек Анастасия Колупаева заняла третье место. У Елены Чернышёвой и Валерии Козловой – второе и третье места соответственно. В группе юношей Дмитрий Гершенович, уступив 15 секунд победителю, стал вторым. Иван Левашёв, выступая среди юниоров, выиграл шесть секунд у монгольского гонщика и завоевал серебряную медаль. В гонке среди мужчин первые четыре места заняли монгольские спортсмены.Второй день соревнований, когда проходили групповые гонки, для шелеховчан стал более результативным. В группе младших девушек победу одержала Анастасия Колупаева. Среди старших девушек наши Елена Чернышёва и Валерия Козлова ушли в отрыв на подъеме. На финише у них – первое и второе места соответственно. Среди юношей, проиграв четвёртую часть колеса на финише, Дмитрий Гершенович стал вторым. В гонке среди юниоров Богдан Швецов занял третье место. В рейтинге сильнейших велосипедистов Иркутской области шелеховская команда сохраняет лидирующие позиции.