Иркутская спортсменка, мастер спорта международного класса Екатерина Веденеева успешно выступила на двух международных турнирах по художественной гимнастике, которые состоялись в апреле в Румынии и США. На двух турнирах Екатерина завоевала девять золотых медалей.
3 апреля в столице Румынии в Бухаресте завершился 16-ый Международный турнир по художественной гимнастике «Кубок Ирины Деляну», на котором Екатерина Веденеева выиграла четыре медали высшей пробы. Из них одну она завоевала в многоборье, еще три медали – в упражнениях с мячом, обручем и лентой.
Затем Екатерина приняла участие в международном турнире по художественной гимнастике в американском городе Колумбус, где завоевала пять золотых медалей – в многоборье, а также в упражнениях с обручем, мячом, булавами и лентой.
Спортсменка занимается в детско-юношеской спортивной школе «Зенит» у тренера Елены Дрожановой. Следующим стартом для Екатерины станет участие в Международном турнире по художественной гимнастике. Он пройдет с 21 по 24 апреля в Люксембурге.
Фото: irkutsk.bezformata.ru
Источник: Министерство спорта Иркутской области