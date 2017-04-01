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На двух турнирах по гимнастике - девять золотых медалей.


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Вчера, 11:48
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На двух турнирах по гимнастике - девять золотых медалей.

Иркутская спортсменка, мастер спорта международного класса Екатерина Веденеева успешно выступила на двух международных турнирах по художественной гимнастике, которые состоялись в апреле в Румынии и США. На двух турнирах Екатерина завоевала девять золотых медалей.

3 апреля в столице Румынии в Бухаресте завершился 16-ый Международный турнир по художественной гимнастике «Кубок Ирины Деляну», на котором Екатерина Веденеева выиграла четыре медали высшей пробы. Из них одну она завоевала в многоборье, еще три медали – в упражнениях с мячом, обручем и лентой.

Затем Екатерина приняла участие в международном турнире по художественной гимнастике в американском городе Колумбус, где завоевала пять золотых медалей – в многоборье, а также в упражнениях с обручем, мячом, булавами и лентой.

Спортсменка занимается в детско-юношеской спортивной школе «Зенит» у тренера Елены Дрожановой. Следующим стартом для Екатерины станет участие в Международном турнире по художественной гимнастике. Он пройдет с 21 по 24 апреля в Люксембурге.

Фото: irkutsk.bezformata.ru
Источник: Министерство спорта Иркутской области
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