Бронза на первенстве России по вольной борьбе среди юниорок

Елизавета Чеснокова заняла третье место в весовой категории до 55 килограммов. Золотую медаль первенства России в этой весовой категории выиграла Виктория Ваулина из Дагестана. Второй стала спортсменка из Красноярского края Татьяна Новик. Еще одна бронзовая медаль в весе до 55 килограммов – у Александры Ниценко из Красноярского края.В настоящее время Елизавета Чеснокова учится в Государственном училище олимпийского резерва города Иркутска. Ее тренером является Камиль Джиганчин.