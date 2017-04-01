Бронза на первенстве России по вольной борьбе среди юниорок

Уроженка Тулуна Елизавета Чеснокова завоевала бронзовую медаль на первенстве России по женской вольной борьбе среди юниорок до 21 года. Соревнования проходили 6-9 апреля в городе Гулькевичи в Краснодарском крае и собрали более 120 спортсменок из 34 регионов страны.
Елизавета Чеснокова заняла третье место в весовой категории до 55 килограммов. Золотую медаль первенства России в этой весовой категории выиграла Виктория Ваулина из Дагестана. Второй стала спортсменка из Красноярского края Татьяна Новик. Еще одна бронзовая медаль в весе до 55 килограммов – у Александры Ниценко из Красноярского края.
В настоящее время Елизавета Чеснокова учится в Государственном училище олимпийского резерва города Иркутска. Ее тренером является Камиль Джиганчин.