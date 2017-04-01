Теперь финал

Игорь Григорьев, спортивный обозреватель газеты «Время»

... Полный текст статьи читайте

в печатном выпуске газеты ВРЕМЯ.

Подписаться на газету, а также

на электронную версию газеты в формате PDF

можно по т. 52-29-55, 8950-134-77-30

Этот интересный турнир стартовал осенью прошлого года, и на протяжении шести месяцев девять сильнейших клубов Приангарья, переезжая из города в город, провели восемь туров предварительного этапа. Чаще всего участников чемпионата принимали иркутяне, но несколько раз команды выезжали в Ангарск, Усолье-Сибирское и поселок Мамоны.Игры в один круг должны были определить восьмерку коллективов, которые получали право продолжить борьбу за трофеи в серии плей-офф, в которой пары четвертьфиналистов формировались согласно занятым ими местам.Никаких неожиданностей предварительный этап соревнований не принес. Без видимых проблем на первом месте в турнирной таблице его завершили волейболисты Иркутской нефтяной компании, прошлогодние чемпионы региона, набравшие максимальное количество очков,-24. На второй позиции ангарская «Ангара», проигравшая лишь однажды лидеру, – 1:3. Тройку призеров замкнули усольчане, набравшие пятнадцать очков. На два балла от них отстал второй ангарский участник первенства - команда АНХК. Неудачником турнира, занявшим последнее место и на этом завершившим участие в первенстве, стал иркутский клуб «ВЧНГ».