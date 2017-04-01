.
,

Вторые по стране


0

Вчера, 22:44
 Количество просмотров: 29
    

Сборная Сибирского федерального округа вернулась с первенства и чемпионата России по ушу. В составе сборной были и 5 ангарских спортсменов, воспитанников Дворца творчества детей и молодёжи. Они завоевали две серебряные медали.

Соревнования проходили в Москве, во Дворце ушу. Участие приняли 450 спортсменов от 13 до 36 лет. Представляли 30 регионов страны. От нашего округа в сборной было 20 человек. Удалось привезти 9 призовых мест.

В прошлом году наши борцы были третьими, в этом, как отмечает тренер Денис ДМИТРИЕВ, выступили гораздо лучше. Но всё же золото забрать не смогли. Удивила 27-летняя спортсменка Майя АЛТЫНБАЕВА.

- Майя занималась у нас до 2006 года. Потом вышла замуж, родила ребёнка и из спорта ушла. Хотя уже тогда была кандидатом в мастера спорта, победительницей первенства России по ушу 2005 года. Видимо, спортивный дух не пропал. У нее получилось не только вернуться, но и стать второй в стране в своей весовой категории – до 70 килограммов. Так что следующий рывок в ноябре на кубке России, - анализирует тренер.

Ольга КНЯЗЕВА

... Полный текст статьи читайте
в печатном выпуске газеты ВРЕМЯ.
Подписаться на газету, а также
на электронную версию газеты в формате PDF
можно по т. 52-29-55, 8950-134-77-30
Информация
Чтобы высказаться, нужно зарегистрироваться! Регистрация здесь.

Наше видео
Задержан налетчик на цветочные павильоны
Уроженец Оренбурга обманывал ангарчан
Авария с коляской в Ангарске
Все новости категории

Спортивные новости
Когда всё ясно
«Ермак» собирает трофеи
Вторые по стране
Все новости категории

Реклама

__________________________
ТРЕБУЮТСЯ:
ПОЧТАЛЬОНЫ
ДЛЯ ДОСТАВКИ
ГАЗЕТЫ "ВРЕМЯ"
30, 32, 34 мкр.
и поселок Старица
Тел. 52-29-55 __________________________
ВНИМАНИЕ!
Началась ПОДПИСКА
НА ГАЗЕТУ
"ВРЕМЯ"
на 2 полугодие
2017г.!
Тел. 52-29-55 __________________________
Альтернативные
цены подписки
на газеты:
"КОМСОМОЛЬСКАЯ
ПРАВДА" и
"АРГУМЕНТЫ
И ФАКТЫ"
Тел. 52-29-55

Происшествия
Троих за одну ночь
«Зебра» не спасает
Обнаружены 6 иномарок, находящихся в федеральном розыске
Все новости категории

Общество
Подснежники
Бесплатно и безлимитно
Минус три тысячи
Все новости категории
ДЕЛОВОЙ ВТОРНИК
Четверг "Толстушка"
Газета выходного дня


ВАША ЛЮБИМАЯ ГАЗЕТА
ТЕПЕРЬ ВСЕГДА С ВАМИ!
ПОДПИШИТЕСЬ
НА РАССЫЛКУ
ПО ЭЛЕКТРОННОЙ
ПОЧТЕ ЗА 360 р.
на 6-ть МЕСЯЦЕВ,
т. 52-29-55,
с.т 8-950-134-77-30


ДРУЗЬЯ!
ВАШ НОМЕР ГАЗЕТЫ
ЖДЁТ ВАС!
ПОДПИШИСЬ
и получи возможность
ВЫИГРАТЬ ПРИЗ!
подписка оформляется
в МАГАЗИНАХ ГОРОДА,
а так же В РЕДАКЦИИ.
52-29-55,
8-950-134-77-30

Архив новостей

«    Апрель 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Статей за Апрель 2017 (178)
Статей за Март 2017 (367)
Статей за Февраль 2017 (303)
Статей за Январь 2017 (289)
Статей за Декабрь 2016 (460)
Статей за Ноябрь 2016 (409)

© 2012 - 2022, http://angvremya.ru - Ангарская газета "Время"

Яндекс цитирования
Рейтинг@Mail.ru