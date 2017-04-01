Вторые по стране

Ольга КНЯЗЕВА

... Полный текст статьи читайте

в печатном выпуске газеты ВРЕМЯ.

Подписаться на газету, а также

на электронную версию газеты в формате PDF

можно по т. 52-29-55, 8950-134-77-30

Соревнования проходили в Москве, во Дворце ушу. Участие приняли 450 спортсменов от 13 до 36 лет. Представляли 30 регионов страны. От нашего округа в сборной было 20 человек. Удалось привезти 9 призовых мест.В прошлом году наши борцы были третьими, в этом, как отмечает тренер Денис ДМИТРИЕВ, выступили гораздо лучше. Но всё же золото забрать не смогли. Удивила 27-летняя спортсменка Майя АЛТЫНБАЕВА.анализирует тренер.