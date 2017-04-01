Вторые по стране

Сборная Сибирского федерального округа вернулась с первенства и чемпионата России по ушу. В составе сборной были и 5 ангарских спортсменов, воспитанников Дворца творчества детей и молодёжи. Они завоевали две серебряные медали.
Соревнования проходили в Москве, во Дворце ушу. Участие приняли 450 спортсменов от 13 до 36 лет. Представляли 30 регионов страны. От нашего округа в сборной было 20 человек. Удалось привезти 9 призовых мест.
В прошлом году наши борцы были третьими, в этом, как отмечает тренер Денис ДМИТРИЕВ, выступили гораздо лучше. Но всё же золото забрать не смогли. Удивила 27-летняя спортсменка Майя АЛТЫНБАЕВА. - Майя занималась у нас до 2006 года. Потом вышла замуж, родила ребёнка и из спорта ушла. Хотя уже тогда была кандидатом в мастера спорта, победительницей первенства России по ушу 2005 года. Видимо, спортивный дух не пропал. У нее получилось не только вернуться, но и стать второй в стране в своей весовой категории – до 70 килограммов. Так что следующий рывок в ноябре на кубке России, -
анализирует тренер.
Ольга КНЯЗЕВА
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