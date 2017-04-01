«Ермак» собирает трофеи

Три недели подряд воспитанники отделения греко-римской борьбы СДЮСШОР «Ермак» разных возрастов провели в турнирных командировках и привезли домой спортивные трофеи.Обладатели главного приза всероссийского турнира в Братске - борцы СДЮСШОР «Ермак» - со своим тренером Ильдаром СУЛЕЙМАНОВЫМ (слева
).
Три бронзовые награды они завоевали на чемпионате области, который проводился в Иркутске, в академии борьбы имени Константина ВЫРУПАЕВА, для спортсменов старше 21 года. Территориальное представительство на этих соревнованиях было ограничено Иркутском, Усольем и Ангарском. Они прислали на турнир сорок семь борцов.
Иркутяне были явными фаворитами соревнований и доминировали в четырех весовых категориях из шести. Две золотые награды были вручены борцам Усолья, а ангарские атлеты из «Ермака» Иван КОРНИЛОВ (71 кг), Александр КАБАЕВ (80 кг) и Роман КОСТИН (85 кг) трижды поднимались на подиум за бронзовыми медалями.
Позже семь борцов «Ермака» приняли участие в престижном турнире в Красноярске, на который приехало более двухсот ребят, 2004-05 годов рождения. Первые места в своих весовых категориях заняли Олег ЧЕРНИГОВСКИЙ (58 кг) и Дмитрий КЛОЧКОВ (54 кг), бронзовая медаль вручена Роману СЕКУНДОВУ (46 кг).
Игорь Григорьев, спортивный обозреватель газеты «Время», фото автора
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