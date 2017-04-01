Когда всё ясно



Игорь Григорьев, спортивный обозреватель газеты «Время», фото автора

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И поспособствовали этому в первую очередь футболисты ангарского «Салюта», которые к двадцатому туру турнира на чемпионство уже не претендовали, но за третье место еще должны были побороться. Ангарчане решили для себя эту задачу очень быстро. Для начала обыграли иркутский клуб «Tele-2» со счетом 5:3, лишив его шансов на первое место, а затем сполна отомстили землякам из «Гранд-Байкала» за поражение, которое потерпели от них в первом круге, -2:5. На этот раз «Салют» был бесподобен – 9:3 и стал бронзовым призером первенства.Что касается «Гранд-Байкала», за которым с интересом следят те, кому небезразлично будущее ангарского футбола, то этот чемпионат команда завершает на четвертой позиции, и для попадания в число призеров ей пока не хватает стабильности. Обыгрывая сильных соперников, ангарчане порой проигрывают командам куда более слабым. Очередной матч областного чемпионата, который ангарчане проводили в минувшую субботу на паркете «Олимпийского» против иркутского клуба «СтройПроектСервис», это лишь подтвердил.Иркутский клуб, занимающий сейчас восьмое место в турнирной таблице, стал для наших футболистов непреодолимым препятствием. И в основном потому, что был настроен на серьезную борьбу, для которой, судя по всему, выработал и определенную тактику действий.Ангарчане же, к этому туру потерявшие все шансы на призовое место, как стало ясно уже по первым минутам встречи, утратили всякую мотивацию для борьбы. В какой-то степени это можно понять, если бы речь не шла о молодых ребятах, для которых каждый матч, если же они, конечно, рвутся к каким-то высотам мастерства, должен быть просто хорошим шансом для самоутверждения.