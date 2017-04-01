Назначен главный тренер «Байкал-Энергии»

Также одобрены новые соглашения с вратарём Максимом Негруном, защитниками Никитой Юрловым, Тимуром Кутуповым и Игорем Вассерманом, полузащитниками Евгением Шадриным и Русланом Тремаскиным. Напомним, что на основании действующих контрактов выступления в составе команды в предстоящем сезоне продолжат Александр и Егор Егорычевы, Павел Дубовик, Станислав Исмагилов, Тимофей Безносов, Иван Нечаев, Евгений Иванушкин и капитан Максим Гавриленко. Таким образом из серебряного состава «Байкал-Энергии» образца 2017 года под знамёнами клуба остаются 14 хоккеистов.Что касается пополнения в рядах команды мастеров, то оно на этот раз немалое. Образовавшуюся вакансию во вратарской позиции займёт архангелогородец Григорий Лапин, выступавший в минувшем сезоне в составе шведского «Траноса» — клуба дивизона Алльсвенскан. Среднюю линию призваны восполнить новосибирцы Никита Свиридов (прежний клуб — «Сибсельмаш») и Антон Шевцов («СКА-Нефтяник»), а также перспективный Александр Слугин из ульяновской «Волги». А атакующую линию усилит москвич Никита Иванов («Венерсборг», Швеция).Кстати, последний является двукратным чемпионом мира. Из числа вновь прибывших по выступлениям за сборную России известны также Григорий Лапин (серебро ЧМ-2012 в Алма-Ате) и Антон Шевцов (победа в турнире на призы правительства России в 2012 году).Как отметил директор хоккейного клуба Василий Донских, основная часть селекционной работы нынешнего межсезонья на этом завершена, а кандидат на оставшуюся вакансию будет подобран в течение лета.