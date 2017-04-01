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Назначен главный тренер «Байкал-Энергии»


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Сегодня, 13:29
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Назначен главный тренер «Байкал-Энергии»

13 апреля состоялось заседание Правления ПАО «Иркутскэнерго», на котором утверждены новые контракты главного тренера и хоккеистов «Байкал-Энергии». В качестве наставника команды мастеров утверждён Андрей Пашкин, в своё время работавший в качестве главного тренера братского «Металлурга», красноярского «Енисея», стокгольмского «Хаммарбю», а также ряда других шведских клубов.

Также одобрены новые соглашения с вратарём Максимом Негруном, защитниками Никитой Юрловым, Тимуром Кутуповым и Игорем Вассерманом, полузащитниками Евгением Шадриным и Русланом Тремаскиным. Напомним, что на основании действующих контрактов выступления в составе команды в предстоящем сезоне продолжат Александр и Егор Егорычевы, Павел Дубовик, Станислав Исмагилов, Тимофей Безносов, Иван Нечаев, Евгений Иванушкин и капитан Максим Гавриленко. Таким образом из серебряного состава «Байкал-Энергии» образца 2017 года под знамёнами клуба остаются 14 хоккеистов.

Что касается пополнения в рядах команды мастеров, то оно на этот раз немалое. Образовавшуюся вакансию во вратарской позиции займёт архангелогородец Григорий Лапин, выступавший в минувшем сезоне в составе шведского «Траноса» — клуба дивизона Алльсвенскан. Среднюю линию призваны восполнить новосибирцы Никита Свиридов (прежний клуб — «Сибсельмаш») и Антон Шевцов («СКА-Нефтяник»), а также перспективный Александр Слугин из ульяновской «Волги». А атакующую линию усилит москвич Никита Иванов («Венерсборг», Швеция).

Кстати, последний является двукратным чемпионом мира. Из числа вновь прибывших по выступлениям за сборную России известны также Григорий Лапин (серебро ЧМ-2012 в Алма-Ате) и Антон Шевцов (победа в турнире на призы правительства России в 2012 году).

Как отметил директор хоккейного клуба Василий Донских, основная часть селекционной работы нынешнего межсезонья на этом завершена, а кандидат на оставшуюся вакансию будет подобран в течение лета.

Пресс-служба ХК «Байкал-Энергия»
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