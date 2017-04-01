«Серебро» на Кубке Сэнсэя в Тюмени

Воспитанник областной спортивной школы олимпийского резерва «Спартак» в Братске Роман Димитров завоевал серебряную медаль на X Всероссийском турнире по дзюдо «Кубок Сэнсэя» среди младших юношей 2003-2004 годов рождения на призы Региональной общественной организации «Новый Поток». Соревнования прошли 14-16 апреля в Центре олимпийской подготовки «Тюмень-дзюдо».
За медали боролись более 400 спортсменов из 14 субъектов Российской Федерации. Состязания состоялись в десяти весовых категориях от самой легкой — до 34 кг, и до самой тяжелой — свыше 73 кг.
Роман Димитров стал вторым в весовой категории 38 кг. Он занимается у тренера высшей категории Виктора Попова.