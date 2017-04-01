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Ангарчанин завоевал три золотые медали на соревнованиях по авиамодельному спорту


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Сегодня, 14:00
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Ангарчанин завоевал три золотые медали на соревнованиях по авиамодельному спорту

Спортсмены Иркутской области завоевали три золотые и две бронзовые медали на чемпионате России, этапах Кубка России и Кубка мира по авиамодельному спорту. Соревнования проходили с 10 по 18 апреля в Нарткале и Нальчике.

Ангарчанин, мастер спорта международного класса Артур Кайчук завоевал три золотые медали в классе «свободнолетающие таймерные модели» на чемпионате России, этапах Кубка России и Кубка мира. В зачет этого года Артур выиграл четыре этапа Кубка мира, впереди у него уже два старта.

Иркутянин, мастер спорта международного класса Леонид Яковенко выиграл две бронзовые медали также в классе «свободнолетающие таймерные модели» на чемпионате России и этапе Кубка мира по авиамодельному спорту.

В настоящее время Артур Кайчук и Леонид Яковенко являются кандидатами в сборную команду России и у них есть все шансы принять участие в чемпионате мира, который пройдет в Венгрии с 6 по 9 августа 2017 года.

Министерство спорта Иркутской области
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