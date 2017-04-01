Ангарчанин завоевал три золотые медали на соревнованиях по авиамодельному спорту

Ангарчанин, мастер спорта международного класса Артур Кайчук завоевал три золотые медали в классе «свободнолетающие таймерные модели» на чемпионате России, этапах Кубка России и Кубка мира. В зачет этого года Артур выиграл четыре этапа Кубка мира, впереди у него уже два старта.Иркутянин, мастер спорта международного класса Леонид Яковенко выиграл две бронзовые медали также в классе «свободнолетающие таймерные модели» на чемпионате России и этапе Кубка мира по авиамодельному спорту.В настоящее время Артур Кайчук и Леонид Яковенко являются кандидатами в сборную команду России и у них есть все шансы принять участие в чемпионате мира, который пройдет в Венгрии с 6 по 9 августа 2017 года.