Без побед, но с опытом



Игорь Григорьев, спортивный обозреватель газеты «Время»

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Воспитанницы СШОР «Динамо» (Курск) в решающем матче переиграли хозяек площадки, девушек московской СШОР №71 «Тимирязевская» со счетом 54:31. И надо же случиться такому совпадению – через два часа уже женская команда курского «Динамо», одолев в финальном поединке турецкую команду «Фенербахче», – 77:63, впервые стала победителем Евролиги. Так что в Курске в этот день был настоящий праздник.Команда ангарского Дворца творчества детей и молодежи, для которой участие в финале в компании шестнадцати лучших российских клубов уже огромный успех, возвращается домой, так и не познав радости побед. Но с массой впечатлений и осознанием того, над чем теперь нужно работать девушкам на тренировках, чтобы в следующем году шагнуть выше шестнадцатого места, на котором они оказались.Надо заметить, что в какой-то степени на неудачном выступлении нашей команды сказалось и то, что по регламенту соревнований в каждой игре, в трех периодах из четырех, продолжающихся по восемь минут чистого времени каждый, все команды должны были в обязательном порядке в середине периода менять на площадке свои игровые пятерки. Значит, нужно было иметь в своем составе десять равноценных игроков. Для команд из провинции, как правило, строящих игру на двух-трех звёздочках, это настоящая проблема!