Первый весенний

Игорь Григорьев, спортивный обозреватель газеты «Время», фото автора

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Правда, не все юные футболисты, принимавшие участие в областном турнире «Кубок федерации», рискнули выйти на газон по-летнему одетые. Многие предпочли вместо привычной футбольной формы спортивные брюки, а некоторые играли даже в лыжных шапочках, но все равно ребята бегали по зеленой траве и играли в футбол стандартного формата.Кубок областной футбольной федерации нынешней весной разыгрывается для воспитанников спортивных школ двух возрастов. Турнир открыли юноши, 2001-02 годов рождения, команды которых были разведены по двум предварительным группам. В областном центре играли иркутские клубы, в Ангарске помимо местных «Ангары» и «Сибиряка», усольский «Байкал» и еще один «Сибиряк», но уже из Братска.Надо заметить, что юные футболисты этого возраста прекрасно знают возможности друг друга. Вот уже не первый год на иркутском стадионе «Локомотив» с января по март проводится зимнее открытое первенство областного центра, в котором, кроме братчан, все участники этого турнира и играют. Надо заметить, что два последних года именно ангарчане, воспитанники тренера Владимира ЗАХАРОВА, эти соревнования и выигрывали.Кроме того, практически в этих же составах участники ангарской группы на этом же поле осенью прошлого года выявляли победителя областного первенства. Тогда победил иркутский «Байкал-01».Никаких особых сюрпризов не ожидалось и от апрельского розыгрыша кубка. В Иркутске без всяких проблем путевки в полуфинал завоевали команды клуба «Байкал», составленные отдельно из ребят, 2001 и 2002 годов рождения. В Ангарске такой пропуск и так же легко заполучили «Ангара» и братский «Сибиряк», в матче между собой решавшие, с какого места в своей группе они будут выбирать соперников в полуфинальной стадии.Уж так получилось, что братчане, на день опоздавшие к началу соревнований, изменили календарь игр в ангарской группе, и решающий поединок между «Ангарой» и «Сибиряком» состоялся в пятницу, которая первоначально была определена днем отдыха. Оба иркутских «Байкала» в этот день не играли, а вот в Ангарске хозяева поля и братчане устроили настоящее сражение, которое закончилось нулевой ничьей, выведшей по лучшему соотношению мячей братчан на первое место.