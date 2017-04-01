Первый весенний

Вот теперь мы можем реально оценить преимущество искусственного футбольного газона в климатических условиях нашего региона. Как минимум на полтора месяца раньше привычных по прошлым годам сроков на стадионе «Ангара» состоялись первые игры нового сезона.
Правда, не все юные футболисты, принимавшие участие в областном турнире «Кубок федерации», рискнули выйти на газон по-летнему одетые. Многие предпочли вместо привычной футбольной формы спортивные брюки, а некоторые играли даже в лыжных шапочках, но все равно ребята бегали по зеленой траве и играли в футбол стандартного формата.Когда юным футболистам ангарской «Ангары» вручали награды за третье место, над стадионом впервые выглянуло солнышко.
Кубок областной футбольной федерации нынешней весной разыгрывается для воспитанников спортивных школ двух возрастов. Турнир открыли юноши, 2001-02 годов рождения, команды которых были разведены по двум предварительным группам. В областном центре играли иркутские клубы, в Ангарске помимо местных «Ангары» и «Сибиряка», усольский «Байкал» и еще один «Сибиряк», но уже из Братска.
Надо заметить, что юные футболисты этого возраста прекрасно знают возможности друг друга. Вот уже не первый год на иркутском стадионе «Локомотив» с января по март проводится зимнее открытое первенство областного центра, в котором, кроме братчан, все участники этого турнира и играют. Надо заметить, что два последних года именно ангарчане, воспитанники тренера Владимира ЗАХАРОВА, эти соревнования и выигрывали.
Кроме того, практически в этих же составах участники ангарской группы на этом же поле осенью прошлого года выявляли победителя областного первенства. Тогда победил иркутский «Байкал-01».
Никаких особых сюрпризов не ожидалось и от апрельского розыгрыша кубка. В Иркутске без всяких проблем путевки в полуфинал завоевали команды клуба «Байкал», составленные отдельно из ребят, 2001 и 2002 годов рождения. В Ангарске такой пропуск и так же легко заполучили «Ангара» и братский «Сибиряк», в матче между собой решавшие, с какого места в своей группе они будут выбирать соперников в полуфинальной стадии.
Уж так получилось, что братчане, на день опоздавшие к началу соревнований, изменили календарь игр в ангарской группе, и решающий поединок между «Ангарой» и «Сибиряком» состоялся в пятницу, которая первоначально была определена днем отдыха. Оба иркутских «Байкала» в этот день не играли, а вот в Ангарске хозяева поля и братчане устроили настоящее сражение, которое закончилось нулевой ничьей, выведшей по лучшему соотношению мячей братчан на первое место.
Игорь Григорьев, спортивный обозреватель газеты «Время», фото автора
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