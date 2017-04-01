Вернулись с победой

Ангарские борцы, которые принимали участие в составе сборной Иркутской области в чемпионате и первенстве России по панкратиону, возвращаются в Ангарск с победой.
Елизавета ПОПОЛИТОВА завоевала золотую медаль в первенстве России по панкратиону.
Фото предоставлено А. КАЗБЕКОВЫМ
Соревнования проводились в Саратове с 12 по 16 апреля. Участие в них принимали более 1200 спортсменов из 56 регионов России. Иркутская область в общекомандном зачёте заняла первое место. От Ангарска наш регион представляли 12 человек. В итоге в наш город приедут одна золотая медаль, одна серебряная и три бронзовых. Заметим: большинство призёров – девушки. Золото завоевала Елизавета ПОПОЛИТОВА, серебро – Ангелина ШИШКИНА, бронзу – Екатерина МЕЛЬНИКОВА. Ещё одну бронзовую медаль получил Андрей БАИРОВ. Все они тренируются в ангарской федерации панкратиона под руководством Абдулатипа КАЗБЕКОВА.
Анастасия КУРМАЗОВА
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