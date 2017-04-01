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«Айкидо – Байкал 2017» пройдет в Байкальске


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Сегодня, 13:39
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«Айкидо – Байкал 2017» пройдет в Байкальске

Иркутская федерация айкидо «Айкикай» проводит с 12 по 21 июня в Байкальске Международный учебно-тренировочный летний лагерь «Айкидо – Байкал 2017». Главными участниками лагеря станут руководитель Федерации айкидо «Айкикай», сенсей Вильям Гиллеспи (5 дан) из Китая, а также сенсеи Александр Беляев (4 дан) из Иркутска и Виталий Корнев (4 дан) из Новосибирска.

В программе лагеря: три тренировки в день в разных группах (группа для детей 7-12 лет, группа для взрослых от 13 лет), общая физическая подготовка, аттестация на пояса, общение с участниками из Китая, стран Европы и других регионов России. Всего в учебно-тренировочном лагере смогут побывать около 100 человек.

Участников ожидает широкая познавательно-рекреационная тематическая программа отдыха на берегу озера Байкал, которая включает в себя посещение реликтового леса, целебных источников и горных байкальских водопадов, Музея природы, Байкальского горнолыжного курорта «Гора Соболиная», уникального Музея камней. Для детей в программе дополнительно предусмотрены занятия с вожатыми, проведение развлекательных и познавательных игр и мероприятий, мастер-классов по прикладным видам искусства и многое другое.

Оргкомитет лагеря начал сбор заявок от участников. До 1 мая действует система скидок. Для участия необходимо заполнить гугл-форму https://docs.google.com.

Для более подробной информации необходимо связываться с администраторами группы вконтакте: https://vk.com/leto_aikido, либо по телефону: 89501144374. Положение о проведении Международного учебно-тренировочного лагеря «Айкидо – Байкал 2017» размещено - https://yadi.sk

Минспорта Иркутской области
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