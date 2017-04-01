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Новый рекорд России в приседаниях со штангой


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Сегодня, 13:34
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Новый рекорд России в приседаниях со штангой

Спортсмен Иркутской области Александр Каптуров победил на первенстве России по классическому пауэрлифтингу среди студентов, которое с 21 по 23 апреля проходило в Омске. Он выступал в весовой категории до 74 килограммов.

Александр Каптуров победил, набрав по сумме троеборья 623,5 кг. В жиме лежа его результат составил 130 кг, в тяге – 250 кг. В приседаниях со штангой Александр установил рекорд России с результатом 243,5 кг. В абсолютном зачете спортсмен стал третьим.

По итогам турнира Александр Каптуров вошел в состав сборной команды России для участия в первенстве мира, которое пройдет в середине июля в ЮАР.

Александр Каптуров является уроженцем поселка Залари. В настоящее время обучается в иркутском филиале Российского государственного университета физической культуры, спорта, молодежи и туризма. Александр тренируется под руководством Валерия Володько в областной спортивной школе «Спарта».

Минспорта Иркутской области
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