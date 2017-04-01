Новый рекорд России в приседаниях со штангой

Александр Каптуров победил, набрав по сумме троеборьяВ жиме лежа его результат составилв тяге –В приседаниях со штангой Александр установил рекорд России с результатомВ абсолютном зачете спортсмен стал третьим.По итогам турнира Александр Каптуров вошел в состав сборной команды России для участия в первенстве мира, которое пройдет в середине июля в ЮАР.Александр Каптуров является уроженцем поселка Залари. В настоящее время обучается в иркутском филиале Российского государственного университета физической культуры, спорта, молодежи и туризма. Александр тренируется под руководством Валерия Володько в областной спортивной школе «Спарта».