Новый рекорд России в приседаниях со штангой

Спортсмен Иркутской области Александр Каптуров победил на первенстве России по классическому пауэрлифтингу среди студентов, которое с 21 по 23 апреля проходило в Омске. Он выступал в весовой категории до 74 килограммов.
Александр Каптуров победил, набрав по сумме троеборья 623,5 кг.
В жиме лежа его результат составил 130 кг,
в тяге – 250 кг.
В приседаниях со штангой Александр установил рекорд России с результатом 243,5 кг.
В абсолютном зачете спортсмен стал третьим.
По итогам турнира Александр Каптуров вошел в состав сборной команды России для участия в первенстве мира, которое пройдет в середине июля в ЮАР.
Александр Каптуров является уроженцем поселка Залари. В настоящее время обучается в иркутском филиале Российского государственного университета физической культуры, спорта, молодежи и туризма. Александр тренируется под руководством Валерия Володько в областной спортивной школе «Спарта».Минспорта Иркутской области