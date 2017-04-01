«Иркут» стал серебряным призером Суперлиги-1

В третьем матче серии на площадке Дворца спорта «Труд» «Иркут» уступил соперникам из «Университета-Югры», которые и стали чемпионами Суперлиги-1. С первых секунд встречи завязалась упорная борьба, обе команды много атаковали из-за периметра. Выиграли эту снайперскую дуэль с небольшим перевесом гости, на счету которых было 4 «трешки» против наших 3-х. В целом, соперники отыграли на равных стартовую четверть, которая завершилась цифрами 24:24 на табло.Оставшиеся дестиминутки выиграли баскетболисты из Сургута – 9:22, 8:14 и 8:24. У гостей залетали в наше кольцо броски на любой вкус, а вот у иркутян были проблемы с реализацией. Завершился матч со счетом 49:84 в пользу команды Сургута. Это не смутило зрителей на трибунах Дворца спорта «Труд», после финального свистка скандировавших в адрес «оранжево-черных»:Команда «Университет-Югра», выигравшая с общим счетом в финальной серии 3:0, стала чемпионом мужской Суперлиги-1. Баскетболисты БК «Иркут» выиграли серебряные медали.В церемонии награждения участвовали руководитель Департамента профессионального баскетбола Российской федерации баскетбола Никита Моргунов и министр спорта Иркутской области Илья Резник. Они отметили вклад иркутских болельщиков в результат команды Приангарья, который достигнут в этом сезоне.В символическую пятерку Суперлиги-1 по итогам сезона 2016-2017 гг. вошли Александр Варнаков (лучший разыгрывающий) и Александр Захаров (лучший легкий форвард) из БК «Иркут». Лучшим центровым признан Александр Савенков из БК «Университет-Югра». Еще один игрок команды Сургута Никола Лепоевич – самый ценный игрок дивизиона.