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Наши парни в сборной


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Вчера, 11:39
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Двое воспитанников СДЮСШОР «Сибиряк» в конце апреля в составе сборной команды Иркутской области примут участие в чемпионате Сибирского федерального округа по тяжелой атлетике.

Состав сборной команды Приангарья, в который должны были войти победители в своих весовых категориях, был определен по результатам регионального чемпионата по тяжелой атлетике, прошедшего в иркутском спортивном комплексе «Локомотив». Участие в нем приняли около семидесяти атлетов из Иркутска, Саянска, Зимы и Нижнеудинска. Ангарск был представлен спортсменами двух спортивных школ «Сибиряк» и «Ангара».

Именно тяжелоатлеты «Сибиряка» и стали участниками распределения призовых мест, традиционно, в самых тяжелых весовых категориях. Лучший результат в весовой категории до 105 килограммов показал Илья КЛЕПИКОВ, а чуть позже уже в соревнованиях самых тяжелых атлетов, чей вес превышал 105 килограммов, золотую медаль выиграл Максим КУВАРИН. Именно эти спортсмены и будут представлять Ангарск на сибирском чемпионате в городе Бердске.

Игорь Григорьев, спортивный обозреватель газеты «Время»

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