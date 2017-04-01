Разбились на пары

Фото автора

Игорь Григорьев, спортивный обозреватель газеты «Время»

... Полный текст статьи читайте

в печатном выпуске газеты ВРЕМЯ.

Подписаться на газету, а также

на электронную версию газеты в формате PDF

можно по т. 52-29-55, 8950-134-77-30

Именно поэтому два заключительных тура предварительного этапа этих соревнований были сыграны в минувшие выходные дни, чтобы успеть завершить двухкруговой турнир и определить пары команд, которые продолжат борьбу в серии плей-офф.Нужно отметить, что уже давно турнирная таблица ветеранского первенства не выглядела так любопытно. Две осечки «Фортуны» на финише, проигравшей «Айсбергу» 1:4 и «Маяку-Сибна» 2:4, позволили сразу пяти клубам максимально приблизиться к лидеру. Усольчане отставали от него всего на два очка. По двадцать очков имели «Сокол» и «Эверест», на балл меньше было в активе «Айсберг» и разыгравшегося весной ХК «Ангарск».Программа субботнего дня началась со встречи аутсайдеров турнира, в которой «Нефтехимик» победил «Восход» со счетом 3:1, тем самым выбрав себе в соперники «Маяк-Сибну». «Восходу» предстоит играть с «Фортуной».Иркутский «Айсберг» с Константином ИЛЬИНЫМ или без него - это совершенно две разные команды. Капитан иркутян, на долю которого приходится львиная доля заброшенных командой шайб, определяет игру своего коллектива именно в атаке. Без него хоккеисты из областного центра в субботу так и не смогли поразить ворота усольчан – 0:1.