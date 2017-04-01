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Разбились на пары


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Вчера, 11:49
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Второго мая в Сочи стартует шестой всероссийский фестиваль любительского хоккея, участие в котором примут усольский «Маяк-Сибна» и иркутский «Байкальский айсберг», участвующие также в ангарском турнире ветеранских команд.

Разбились на пары
Подставив клюшку под летевшую вдоль ворот шайбу, нападающий ангарского «Эвереста» Андрей КУЧЕРЕНКО (№ 55) открыл счёт в матче с иркутским «Айсбергом».
Фото автора


Именно поэтому два заключительных тура предварительного этапа этих соревнований были сыграны в минувшие выходные дни, чтобы успеть завершить двухкруговой турнир и определить пары команд, которые продолжат борьбу в серии плей-офф.

Нужно отметить, что уже давно турнирная таблица ветеранского первенства не выглядела так любопытно. Две осечки «Фортуны» на финише, проигравшей «Айсбергу» 1:4 и «Маяку-Сибна» 2:4, позволили сразу пяти клубам максимально приблизиться к лидеру. Усольчане отставали от него всего на два очка. По двадцать очков имели «Сокол» и «Эверест», на балл меньше было в активе «Айсберг» и разыгравшегося весной ХК «Ангарск».

Программа субботнего дня началась со встречи аутсайдеров турнира, в которой «Нефтехимик» победил «Восход» со счетом 3:1, тем самым выбрав себе в соперники «Маяк-Сибну». «Восходу» предстоит играть с «Фортуной».

Иркутский «Айсберг» с Константином ИЛЬИНЫМ или без него - это совершенно две разные команды. Капитан иркутян, на долю которого приходится львиная доля заброшенных командой шайб, определяет игру своего коллектива именно в атаке. Без него хоккеисты из областного центра в субботу так и не смогли поразить ворота усольчан – 0:1.

Игорь Григорьев, спортивный обозреватель газеты «Время»


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