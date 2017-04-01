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Шагнули выше


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Вчера, 11:57
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Теплое солнышко светило накануне этого турнира, уже после его завершения, но вот все игровые дни дул пронзительный ветер с мокрым снегом, и юным футболистам можно было только посочувствовать.

Шагнули выше
Не раз и не два своими умелыми действиями в штрафной площади голкипер «Ангары» Артемий ОСТРОВСКИЙ прерывал острые атаки нападающих иркутской команды.
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Ангарский стадион «Ангара» с интервалом всего в два дня вновь принимал у себя участников розыгрыша кубка областной федерации футбола. На этот раз на зеленом искусственном газоне свое мастерство демонстрировали воспитанники спортивных школ, 2003-04 годов рождения, из Ангарска, Усолья, Черемхова и Свирска, которые выявляли два сильнейших коллектива, получавших на втором этапе соревнований право бороться за главный трофей и три комплекта медалей.

Это была вторая предварительная группа розыгрыша. В эти же дни в областном центре в группе «А» еще двух полуфиналистов определяли три клуба из Иркутска и юные футболисты из Зимы. Здесь преимущество иркутских «Байкала» и «Звезды» над соперниками было очевидным. Они в такой очередности и заняли первое и второе места.

В Ангарске борьба за две заветные путевки получилась куда напряженнее, хотя сразу нужно оговориться, что очевидным фаворитом в группе все-таки смотрелась ангарская «Ангара», которая с одинаковым результатом - 4:1 - переиграла коллективы из Свирска и Усолья, а затем и Черемхово – 1:0.

«Шахтер» и усольский «Байкал» в последнем туре и решали, кто из них после этой игры завершит свое участие в турнире, а кому предстоит продолжить борьбу за кубок. Это был самый напряженный поединок в группе, и его результат по законам драматургии был определен лишь на последних минутах встречи, когда при ничейном счете 2:2, который вполне устраивал черемховцев, ребята из Усолья забили победный мяч - 3:2.

Заключительные игры кубкового турнира, как и неделей раньше, вновь проходили в Ангарске, и в первом полуфинальном матче усольчане чуть было не преподнесли сюрприз в поединке с иркутскими сверстниками, уже в первом тайме дважды добившись успеха.

Игорь Григорьев, спортивный обозреватель газеты «Время»

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