Приглашение принять участие в турнире «Кубок Богатыря»

Чтобы завоевать Кубок Богатыря, участникам предстоит потягаться в силе и выносливости, выполнив комплексное силовое упражнение на перекладине, которое включает в себя подтягивание, подъем с переворотом, подъем ног к турнику, выход силой на одну руку.Организаторы уверены, что зрителей ожидают зрелищные и по-настоящему богатырские выступления. Кроме того, программу соревнований разнообразят выступления танцевальных и музыкальных коллективов Иркутска, а также показательные выступления по воркауту.Для участия в турнире необходимо отправить заявку на электронную почту: sport.rassvet@ya.ru до 7 мая включительно, указав фамилию, имя, отчество, возраст и контактный номер телефона.Организатором турнира является Иркутская областная спортивная общественная организация «РАССВЕТ» при поддержке министерства спорта Иркутской области и Иркутского регионального волонтерского центра.