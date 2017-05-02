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Приглашение принять участие в турнире «Кубок Богатыря»


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Вчера, 12:27
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Приглашение принять участие в турнире «Кубок Богатыря»

Открытый турнир «Кубок Богатыря» среди любителей спорта и здорового образа жизни состоится в 13.30 часов 9 мая на спортивной площадке острова Юность в Иркутске. Участником турнира может стать любой желающий от 18 до 50 лет.

Чтобы завоевать Кубок Богатыря, участникам предстоит потягаться в силе и выносливости, выполнив комплексное силовое упражнение на перекладине, которое включает в себя подтягивание, подъем с переворотом, подъем ног к турнику, выход силой на одну руку.

Организаторы уверены, что зрителей ожидают зрелищные и по-настоящему богатырские выступления. Кроме того, программу соревнований разнообразят выступления танцевальных и музыкальных коллективов Иркутска, а также показательные выступления по воркауту.

Для участия в турнире необходимо отправить заявку на электронную почту: sport.rassvet@ya.ru до 7 мая включительно, указав фамилию, имя, отчество, возраст и контактный номер телефона.

Организатором турнира является Иркутская областная спортивная общественная организация «РАССВЕТ» при поддержке министерства спорта Иркутской области и Иркутского регионального волонтерского центра.

Минспорта Иркутской области
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