Семь золотых и три серебряные награды по художественной гимнастике

В Люксембурге с 21 по 24 апреля прошли международные соревнования «Luxembourg Trophy» по художественной гимнастике. В турнире приняли участие спортсменки из России, Германии, Италии, Бельгии, Люксембурга, Эстонии, Латвии и других стран. Среди взрослых гимнасток в многоборье победила Екатерина Веденеева. Она же заняла первые места в упражнениях с обручем, мячом, булавами и стала серебряным призером в упражнениях с лентой.С 26 апреля по 1 мая во французском городе Корбей-Эссон состоялся международный турнир «Souvenir Véronique de Kristoffy», где Екатерина Веденеева одержала победу в многоборье, а также в упражнениях с обручем и мячом. Серебряные медали иркутская гимнастка завоевала в упражнениях с булавами и лентой.Екатерина Веденеева занимается в детско-юношеской спортивной школе «Зенит» у тренера Елены Дрожановой.