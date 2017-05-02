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Семь золотых и три серебряные награды по художественной гимнастике


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Вчера, 12:46
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Семь золотых и три серебряные награды по художественной гимнастике

Иркутская спортсменка, мастер спорта международного класса Екатерина Веденеева успешно выступила на двух международных турнирах по художественной гимнастике, которые состоялись в конце апреля в Люксембурге и Франции. На двух соревнования Екатерина выиграла семь золотых и три серебряные награды.

В Люксембурге с 21 по 24 апреля прошли международные соревнования «Luxembourg Trophy» по художественной гимнастике. В турнире приняли участие спортсменки из России, Германии, Италии, Бельгии, Люксембурга, Эстонии, Латвии и других стран. Среди взрослых гимнасток в многоборье победила Екатерина Веденеева. Она же заняла первые места в упражнениях с обручем, мячом, булавами и стала серебряным призером в упражнениях с лентой.

С 26 апреля по 1 мая во французском городе Корбей-Эссон состоялся международный турнир «Souvenir Véronique de Kristoffy», где Екатерина Веденеева одержала победу в многоборье, а также в упражнениях с обручем и мячом. Серебряные медали иркутская гимнастка завоевала в упражнениях с булавами и лентой.

Напомним, Екатерина Веденеева занимается в детско-юношеской спортивной школе «Зенит» у тренера Елены Дрожановой.

Минспорта Иркутской области
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