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Без нервотрёпки


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Вчера, 12:26
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В минувшую субботу в иркутском спортивном комплексе «Локомотив» двумя заключительными матчами официально был завершен сезон в областном любительском волейболе.

Команды, участвовавшие в областном чемпионате высшей лиги, определили обладателей всех комплектов наград.

Напомним, что на первом этапе этих соревнований девять клубов из Иркутска, Ангарска, Усолья-Сибирского и поселка Мамоны в однокруговом турнире определили восьмерку участников второго этапа соревнований, который проводился уже по кубковой системе с выбыванием проигравших.

Волейболисты Иркутской нефтяной компании и ангарской «Ангары», став победителями полуфинальных поединков, получили право играть в решающей встрече за чемпионский титул, команды усольской ДЮСШ и Ангарской нефтехимической компании должны были побороться за третий, бронзовый, комплект наград.

Именно от этой пары все и ждали наиболее упорного противостояния. Ведь, несмотря на то, что усольчане опередили ангарскую команду в предварительном турнире и заняли третье место, в очной встрече они проиграли команде АНХК – 1:3.

Игорь Григорьев, спортивный обозреватель газеты «Время»

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