Без нервотрёпки

Игорь Григорьев, спортивный обозреватель газеты «Время»

... Полный текст статьи читайте

в печатном выпуске газеты ВРЕМЯ.

Подписаться на газету, а также

на электронную версию газеты в формате PDF

можно по т. 52-29-55, 8950-134-77-30

Команды, участвовавшие в областном чемпионате высшей лиги, определили обладателей всех комплектов наград.Напомним, что на первом этапе этих соревнований девять клубов из Иркутска, Ангарска, Усолья-Сибирского и поселка Мамоны в однокруговом турнире определили восьмерку участников второго этапа соревнований, который проводился уже по кубковой системе с выбыванием проигравших.Волейболисты Иркутской нефтяной компании и ангарской «Ангары», став победителями полуфинальных поединков, получили право играть в решающей встрече за чемпионский титул, команды усольской ДЮСШ и Ангарской нефтехимической компании должны были побороться за третий, бронзовый, комплект наград.Именно от этой пары все и ждали наиболее упорного противостояния. Ведь, несмотря на то, что усольчане опередили ангарскую команду в предварительном турнире и заняли третье место, в очной встрече они проиграли команде АНХК – 1:3.