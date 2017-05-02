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В бой идут опять старики


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Вчера, 13:02
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Нынешней весной ветераны футбола Иркутска и Ангарска начали писать новую главу в истории своих взаимоотношений.

В бой идут опять старики
Иркутянин Сергей БРИЛКА и ангарчанин Владимир БЕЛОВ многие годы играли в командах мастеров своих городов и вот спустя десятилетия вновь оказались вместе на футбольном поле, не скрывая радости от этой встречи.

В конце прошлого века их противостояние в играх областного чемпионата было для болельщиков настоящим событием. И по уровню мастерства, которое они демонстрировали, и по накалу страстей, которые разгорались на футбольном поле. Но годы берут свое, и постепенно для многих футбол остался лишь в воспоминаниях. И вот вдруг футбольные страсти в ветеранской среде вновь разгораются.

Отдадим должное усольчанам. Именно они пять лет назад впервые в рамках областного турнира «В бой идут одни старики» среди сорокалетних футболистов придумали выставочный матч открытия, в котором встречались ветераны Усолья и Ангарска, перешагнувшие шестидесятилетний возраст. Но это происходит в зале, и играют «старички» всего десять минут. А здесь экспромтом у ветеранов именно этого возраста из областного центра и Ангарска возникла идея встретиться на привычном зеленом поле.

Игорь Григорьев, спортивный обозреватель газеты «Время», фото автора

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