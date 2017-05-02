В бой идут опять старики

Игорь Григорьев, спортивный обозреватель газеты «Время», фото автора

... Полный текст статьи читайте

в печатном выпуске газеты ВРЕМЯ.

Подписаться на газету, а также

на электронную версию газеты в формате PDF

можно по т. 52-29-55, 8950-134-77-30

В конце прошлого века их противостояние в играх областного чемпионата было для болельщиков настоящим событием. И по уровню мастерства, которое они демонстрировали, и по накалу страстей, которые разгорались на футбольном поле. Но годы берут свое, и постепенно для многих футбол остался лишь в воспоминаниях. И вот вдруг футбольные страсти в ветеранской среде вновь разгораются.Отдадим должное усольчанам. Именно они пять лет назад впервые в рамках областного турнира «В бой идут одни старики» среди сорокалетних футболистов придумали выставочный матч открытия, в котором встречались ветераны Усолья и Ангарска, перешагнувшие шестидесятилетний возраст. Но это происходит в зале, и играют «старички» всего десять минут. А здесь экспромтом у ветеранов именно этого возраста из областного центра и Ангарска возникла идея встретиться на привычном зеленом поле.