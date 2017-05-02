Шесть медалей на первенстве России по каратэ

В активе сборной команды Иркутской области две золотые и четыре бронзовые медали. Первое место в дисциплине «кумитэ» среди юношей 13 лет занял Даниил Токарев. Дарья Пирва стала чемпионкой в «кумитэ» среди девушек 12-13 лет. «Бронзу» в этой же дисциплине среди юношей 12 лет завоевал Дмитрий Шадрин. В командном «ката» (бой с воображаемым противником) среди юношей 11-13 лет команда Приангарья в составе Даниила Токарева, Дмитрия Шадрина и Дмитрия Марцевича заняла третье место.Дмитрий Шадрин, Даниил Токарев и Дмитрий Марцевич являются воспитанниками ДЮСШ №6 города Иркутска и Федерации традиционного каратэ Иркутской области и тренируются у Николая Че. Дарья Пирва тренируется в спортивном клубе «SKIF» в Иркутске под руководством Артема Петрова.