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Шесть медалей на первенстве России по каратэ


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Сегодня, 13:54
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Шесть медалей на первенстве России по каратэ

Шесть медалей завоевали спортсмены Иркутской области на первенстве России по всестилевому каратэ, которое прошло в Орле с 4 по 7 мая. Участие в соревнованиях приняли около 1000 каратистов из 50 регионов страны.

В активе сборной команды Иркутской области две золотые и четыре бронзовые медали. Первое место в дисциплине «кумитэ» среди юношей 13 лет занял Даниил Токарев. Дарья Пирва стала чемпионкой в «кумитэ» среди девушек 12-13 лет. «Бронзу» в этой же дисциплине среди юношей 12 лет завоевал Дмитрий Шадрин. В командном «ката» (бой с воображаемым противником) среди юношей 11-13 лет команда Приангарья в составе Даниила Токарева, Дмитрия Шадрина и Дмитрия Марцевича заняла третье место.

Дмитрий Шадрин, Даниил Токарев и Дмитрий Марцевич являются воспитанниками ДЮСШ №6 города Иркутска и Федерации традиционного каратэ Иркутской области и тренируются у Николая Че. Дарья Пирва тренируется в спортивном клубе «SKIF» в Иркутске под руководством Артема Петрова.

Минспорта Иркутской области
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