Конкурс на лучший эскиз для «Парасибириады –2017»

– В этом году мы впервые принимаем Парасибириаду. Объявленный конкурс позволит каждому желающему принять участие в организации этого значимого спортивного мероприятия. В дальнейшем логотип планируется использовать на информационных стендах, наградной продукции и в иных информационных целях, - отметил Илья Резник.В конкурсе могут принять участие граждане или коллективы авторов, проживающие в СФО. При создании эскиза логотипа необходимо руководствоваться следующими критериями: универсальность, лаконичность и понятность; художественность и эстетичность; актуальность логотипа. Как отметил министр спорта области, представленный логотип должен отражать суть спортивного мероприятия, подчеркивать особенности места проведения «Парасибириады – 2017».Представить работы можно до 29 мая 2017 года на электронную почту e.gasperskaya@govirk.ru в двух форматах: .pdf (Portable Document Format) и .cdr (CorelDraw) с указанием сведений об авторе. Справки по телефону: (3952) 33-33-42. С положением о конкурсе можно ознакомиться на официальном сайте министерства в подразделе «Региональное законодательство» http://irkobl.ru/sites/minsport/law/region/Итоги конкурса будут подведены до 31 мая. Победителям будут вручены дипломы министерства спорта Иркутской области. Награждение пройдет в торжественной обстановке.спортивные игры Сибирского Федерального округа среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата «Парасибириада – 2017» министерство спорта Иркутской области организовывает и проводит совместно с Общероссийской общественной организацией «Всероссийское общество инвалидов» и Иркутской областной организацией ООО «Всероссийское общество инвалидов». Ожидается, что в турнире примут участие 12 команд из 12 сибирских регионов, всего более 100 человек. В программу «Парасибириады – 2017» включено шесть видов спорта: легкая атлетика, дартс, пауэрлифтинг, настольный теннис, сидячий волейбол, шашки.