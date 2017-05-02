300 человек пошли на «Рекорд Победы»

Самым юным участником «Рекорда Победы» стал 4-летний иркутянин Евгений Кузьменков, который поднял четырехкилограммовую гирю 117 раз. Его сестра, 11-летняя Яна Кузьменкова с таким же весом сделала 550 повторений, увеличив свой прошлогодний рекорд в два раза. Самый возрастной участник акции – шелеховчанин Валерий Шашлов, в свои 77 лет он поднял гирю весом 12 кг 700 раз.«Общее количество подъемов в этом году перевалило за 40 тысяч раз, это новый рекорд акции. Количество участников было в два раза больше, чем в прошлом году. Радует, что очень много желающих было среди детей до 10 лет, молодое поколение тянется к спорту и здоровому образу жизни», - отметил вице-президент Федерации гиревого спорта Иркутской области Илья Силивеев.Организаторами мероприятия выступили министерство спорта Иркутской области, Федерация гиревого спорта Иркутской области, ОГКУ «Ресурсно-методический центр развития физической культуры и спорта Иркутской области»