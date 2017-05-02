В велогонках под Ангарском участвовало 149 спортсменов

Чемпионат и первенство Сибирского федерального округа в индивидуальной гонке на время, а также чемпионат и первенство региона «Сибирь – Дальний Восток» прошли на территории Ангарского городского округа. С 3 по 9 мая 149 спортсменов – 11 команд из Забайкальского края, Хабаровского края, Республики Бурятия, Кемеровской области, Новосибирской области, Новокузнецка, Иркутской области, Шелехова, Кемерова, Усолья-Сибирского, Иркутска, Ангарска состязались на 1846-1852 километрах федеральной автомобильной дороги Р-255 «Сибирь».
Соревнования проводятся при поддержке Федерации велоспорта России, Федерации велоспорта региона «Сибирь - Дальний Восток», Федерации велоспорта Иркутской области, министерства спорта Иркутской области, администрации Ангарского городского округа.
Как сообщили в пресс-службе администрации округа, традиционно соревнования были посвящены Дню Победы. В церемонии награждения спортсменов, которые победили в индивидуальной, групповой и парной гонках, приняли участие министр спорта Иркутской области Илья Резник и заместитель мэра Ангарского городского округа Марина Сасина. Минспорта Иркутской области