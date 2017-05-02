Первенство России по вольной борьбе пройдет в Иркутске

- сказал Сергей Левченко.Первенство России по вольной борьбе проводится в 11 весовых категориях: 42, 46, 50, 54, 58, 63, 69, 76, 85, 100 и 120 кг. В первый день турнира, 9 мая, борцы выступали в четырех весовых категориях – 42, 46, 50 и 120 кг. По итогам первого соревновательного дня золотую медаль в весовой категории до 50 кг завоевал Федор Балтуев из Осинского района. Он включен в состав сборной команды России для участия в международных соревнованиях.Сегодня, 10 мая, будут определены победители и призеры в весовых категориях 54, 58, 63 и 100 кг. В заключительный соревновательный день, 11 мая, спортсмены будут выступать в весовых категориях 69, 76, 85 кг.По итогам первенства России будут определены сильнейшие спортсмены для формирования сборной команды России для участия в первенствах Европы и мира по вольной борьбе. В качестве почетного гостя на первенстве России присутствует старший тренер юношеской сборной России Анзор Темботов.Сейчас в Приангарье работает 18 отделений по вольной борьбе, в которых занимается более 2700 человек. Всего в области 98 тренеров, из них 78 штатных. Два тренера являются Заслуженными тренерами России.