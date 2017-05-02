.
,

Первенство России по вольной борьбе пройдет в Иркутске


0

Сегодня, 12:49
 Количество просмотров: 55
    

Первенство России по вольной борьбе пройдет в Иркутске

Впервые в Иркутске проходит первенство России по вольной борьбе среди юношей до 18 лет. Для участия в соревнованиях прибыло более 400 сильнейших борцов из восьми федеральных округов, а также Москвы и Санкт-Петербурга. В открытии первенства принял участие Губернатор Иркутской области Сергей Левченко.

- Для нас большая честь и ответственность принимать у себя соревнования всероссийского уровня. Вольная борьба – один из популярных видов спорта в Иркутской области. Наши спортсмены неоднократно становились победителями и призерами межрегиональных, всероссийских и международных соревнований. Уверен, что проведение первенства России сыграет положительную роль в развитии и популяризации вольной борьбы в Приангарье, будет способствовать привлечению молодежи к регулярным занятиям физической культурой и спортом, - сказал Сергей Левченко.

Первенство России по вольной борьбе проводится в 11 весовых категориях: 42, 46, 50, 54, 58, 63, 69, 76, 85, 100 и 120 кг. В первый день турнира, 9 мая, борцы выступали в четырех весовых категориях – 42, 46, 50 и 120 кг. По итогам первого соревновательного дня золотую медаль в весовой категории до 50 кг завоевал Федор Балтуев из Осинского района. Он включен в состав сборной команды России для участия в международных соревнованиях.

Сегодня, 10 мая, будут определены победители и призеры в весовых категориях 54, 58, 63 и 100 кг. В заключительный соревновательный день, 11 мая, спортсмены будут выступать в весовых категориях 69, 76, 85 кг.

По итогам первенства России будут определены сильнейшие спортсмены для формирования сборной команды России для участия в первенствах Европы и мира по вольной борьбе. В качестве почетного гостя на первенстве России присутствует старший тренер юношеской сборной России Анзор Темботов.

Справка:
Сейчас в Приангарье работает 18 отделений по вольной борьбе, в которых занимается более 2700 человек. Всего в области 98 тренеров, из них 78 штатных. Два тренера являются Заслуженными тренерами России.

irkobl.ru
Информация
Чтобы высказаться, нужно зарегистрироваться! Регистрация здесь.

Наше видео
Торжественное вручение паспортов 14-летним ангарчанам
Я помню! Я горжусь! Служу России!
Танцы на вокзале
Все новости категории

Спортивные новости
Первенство России по вольной борьбе пройдет в Иркутске
В велогонках под Ангарском участвовало 149 спортсменов
300 человек пошли на «Рекорд Победы»
Все новости категории

Реклама

__________________________
ТРЕБУЮТСЯ:
ПОЧТАЛЬОНЫ
ДЛЯ ДОСТАВКИ
ГАЗЕТЫ "ВРЕМЯ"
30, 32, 34 мкр.
91, 99, 100,
102, кв-л Л.
и поселок Старица
с.т.8-950-134-77-30
Тел. 52-29-55 __________________________
ВНИМАНИЕ!
Началась ПОДПИСКА
НА ГАЗЕТУ
"ВРЕМЯ"
на 2 полугодие
2017г.!
Тел. 52-29-55 __________________________
Альтернативные
цены подписки
на газеты:
"КОМСОМОЛЬСКАЯ
ПРАВДА" и
"АРГУМЕНТЫ
И ФАКТЫ"
Тел. 52-29-55

Происшествия
В алкогольном опьянении с третьего этажа
Ушел из дома и невернулся
И на животных наживаются мошенники
Все новости категории

Общество
«Полицейский дядя Степа» из Ангарска
Началась декада «Неформальная занятость населения»
Книжный фестиваль в Иркутске
Все новости категории
ДЕЛОВОЙ ВТОРНИК
Четверг "Толстушка"
Газета выходного дня




baikalstars.ru

ДРУЗЬЯ!
ВАШ НОМЕР ГАЗЕТЫ
ЖДЁТ ВАС!
ПОДПИШИСЬ
и получи возможность
ВЫИГРАТЬ ПРИЗ!
подписка оформляется
в МАГАЗИНАХ ГОРОДА,
а так же В РЕДАКЦИИ.
52-29-55,
8-950-134-77-30

Архив новостей

«    Май 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
Статей за Май 2017 (81)
Статей за Апрель 2017 (379)
Статей за Март 2017 (367)
Статей за Февраль 2017 (301)
Статей за Январь 2017 (289)
Статей за Декабрь 2016 (460)

© 2012 - 2022, http://angvremya.ru - Ангарская газета "Время"

Яндекс цитирования
Рейтинг@Mail.ru