За кубок Победы

Два выходных дня администрация стадиона «Ангара» держала настоящий удар, а его работники трудились в поте лица. 7 и 8 мая на искусственном газоне, как на рок-концерте, было не протолкнуться. Десятки команд, сотни футболистов на протяжении нескольких часов сражались на нем за награды праздничных турниров.Победитель турнира команда «Атом» была не самой «звездной» по составу, зато в демонстрации спортивного характера превзошла всех.
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Во втором из них в понедельник уже по давней традиции лучшие городские команды оспаривали призы компаний «Русский фейерверк» и «Призер», учрежденные для участников турнира по мини-футболу, посвященного Дню Победы.
Двадцать коллективов на протяжении шести часов вели борьбу за главный трофей. Были среди них и те, кто играет в городском чемпионате уже не первый год. Были и команды, которые специально собрались в этот день, чтобы принять участие в футбольном празднике. Такие, как «Пахтакор», например.
На предварительном этапе соревнований все участники турнира были разбиты на пять групп, в которых по круговой системе на «нарезанных» четырех площадках и должны были определить по два клуба, которые продолжали борьбу за главный трофей уже в стадии плей-офф.
Людям, разбирающимся в городском футболе, определить круг претендентов на итоговую победу было несложно, но по ходу кругового турнира неожиданностей было немало. К примеру, уверенно победившие в своих группах «Мечта» и «Легион Тим» выбыли из борьбы уже на стадии четвертьфиналов. Квартет полуфиналистов в итоге составили «Салют», «Атом», «Динамо» и «ТЭЦ-10».
Игорь Григорьев, спортивный обозреватель газеты «Время»
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