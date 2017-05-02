За кубок Победы

Фото автора

Игорь Григорьев, спортивный обозреватель газеты «Время»

... Полный текст статьи читайте

в печатном выпуске газеты ВРЕМЯ.

Подписаться на газету, а также

на электронную версию газеты в формате PDF

можно по т. 52-29-55, 8950-134-77-30

Во втором из них в понедельник уже по давней традиции лучшие городские команды оспаривали призы компаний «Русский фейерверк» и «Призер», учрежденные для участников турнира по мини-футболу, посвященного Дню Победы.Двадцать коллективов на протяжении шести часов вели борьбу за главный трофей. Были среди них и те, кто играет в городском чемпионате уже не первый год. Были и команды, которые специально собрались в этот день, чтобы принять участие в футбольном празднике. Такие, как «Пахтакор», например.На предварительном этапе соревнований все участники турнира были разбиты на пять групп, в которых по круговой системе на «нарезанных» четырех площадках и должны были определить по два клуба, которые продолжали борьбу за главный трофей уже в стадии плей-офф.Людям, разбирающимся в городском футболе, определить круг претендентов на итоговую победу было несложно, но по ходу кругового турнира неожиданностей было немало. К примеру, уверенно победившие в своих группах «Мечта» и «Легион Тим» выбыли из борьбы уже на стадии четвертьфиналов. Квартет полуфиналистов в итоге составили «Салют», «Атом», «Динамо» и «ТЭЦ-10».