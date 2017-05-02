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За кубок Победы


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Сегодня, 11:36
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Два выходных дня администрация стадиона «Ангара» держала настоящий удар, а его работники трудились в поте лица. 7 и 8 мая на искусственном газоне, как на рок-концерте, было не протолкнуться. Десятки команд, сотни футболистов на протяжении нескольких часов сражались на нем за награды праздничных турниров.

За кубок Победы
Победитель турнира команда «Атом» была не самой «звездной» по составу, зато в демонстрации спортивного характера превзошла всех.
Фото автора

Во втором из них в понедельник уже по давней традиции лучшие городские команды оспаривали призы компаний «Русский фейерверк» и «Призер», учрежденные для участников турнира по мини-футболу, посвященного Дню Победы.

Двадцать коллективов на протяжении шести часов вели борьбу за главный трофей. Были среди них и те, кто играет в городском чемпионате уже не первый год. Были и команды, которые специально собрались в этот день, чтобы принять участие в футбольном празднике. Такие, как «Пахтакор», например.

На предварительном этапе соревнований все участники турнира были разбиты на пять групп, в которых по круговой системе на «нарезанных» четырех площадках и должны были определить по два клуба, которые продолжали борьбу за главный трофей уже в стадии плей-офф.

Людям, разбирающимся в городском футболе, определить круг претендентов на итоговую победу было несложно, но по ходу кругового турнира неожиданностей было немало. К примеру, уверенно победившие в своих группах «Мечта» и «Легион Тим» выбыли из борьбы уже на стадии четвертьфиналов. Квартет полуфиналистов в итоге составили «Салют», «Атом», «Динамо» и «ТЭЦ-10».

Игорь Григорьев, спортивный обозреватель газеты «Время»

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