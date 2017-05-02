Бенефис Ильина

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Игорь Григорьев, спортивный обозреватель газеты «Время»

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В соревнованиях завершился предварительный этап, и четыре пары участников серии плей-офф должны были в конце минувшей недели провести четвертьфинальные матчи. Состоялась лишь половина запланированных встреч. Поединки «Маяк-Сибна» - «Нефтехимик» и «Сокол» - «Эверест» будут сыграны в ближайшие выходные дни.Два полуфиналиста уже определились в минувшее воскресенье после повторных матчей в парах «Фортуна» - «Восход» и «Айсберг» - ХК «Ангарск». И если в первой из них результат предугадывался заранее, то вот второе противостояние обещало чрезвычайно высокий накал страстей, и явного фаворита в нем назвать было трудно.Первые субботние игры эти предположения подтвердили в полной степени. “Фортуна” без проблем расправилась с аутсайдером регулярного чемпионата – 5:0, позволив себе несколько расслабиться на следующий день – 5:3 и став первым полуфиналистом.«Айсберг» и ХК «Ангарск» все самое интересное, казалось бы, оставили на второй день, зафиксировав в своем первом рандеву минимальное преимущество иркутских хоккеистов, – 4:3.Тем удивительнее выглядели события на льду в воскресный день в повторном матче, хотя его начало сразу же вернуло интригу в противостояние этой пары – на пятой минуте численным преимуществом в одного игрока ангарчане открыли счет после точного броска Романа ЖУРАВЛЕВА -1:0.Причем этот гол выглядел совершенно закономерным итогом того преимущества, которое ангарские хоккеисты имели в дебюте встречи. Открыв счет, они, очевидно, решили продолжить штурм чужих ворот, чтобы закрепить свое игровое превосходство. Вот только об одном они забыли – о том, что в составе у «Айсберга» есть Константин ИЛЬИН, бесспорно, сильнейший и самый яркий хоккеист в ветеранском турнире.