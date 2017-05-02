Одиннадцать на ковре

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Игорь Григорьев, спортивный обозреватель газеты «Время»

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В привычных уже форматах соревнований по этому виду единоборств подобные турниры проводятся нечасто. На них на второй план отступают личные качества отдельных атлетов, так как главным зачетом является командный. А значит, наличие двух-трех «звезд» в сборных спортивных школ совершенно ничего не гарантирует. Каждая победа на ковре – лишь капля в общем успехе, который определяется суммой выигранных всем коллективом схваток. На этот раз они формировались, как в футболе, из одиннадцати «игроков».Для участия в этих интересных соревнованиях в наш город приехали воспитанники спортивных школ Иркутска, Братска, Усолья и Свирска. Последние, отметим, забегая вперед, и стали главной сенсацией на этих соревнованиях. Ангарск представляли ребята 2002-04 годов рождения из спортивных школ «Ермак» и «Сибирь», которые оказались в предварительной группе «А» вместе со сверстниками из Усолья-Сибирского.В группе «Б» борьбу за награды вели юные атлеты Братска, Иркутска и мальчишки из Свирска, которые и удивили всех, победив в решающей встрече ребят из Иркутска в чрезвычайно напряженной борьбе, - 6:5. Сравнительно недавно юные борцы из этого небольшого города стали регулярно участвовать в областных соревнованиях, и тем очевиден их прогресс. Именно они из этой группы и стали финалистами турнира.