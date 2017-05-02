Полёты на колёсах

Анастасия КУРМАЗОВА,

фото Николая СТЕРНИНА

Первое место в классе 85 куб. см занял Александр ФЕСЕНКО, в классе 250 куб. см – Аркадий ТЮМЕНЦЕВ, а в классе OPEN2 – Евгений ГОЛУШКО. Все эти спортсмены много раз занимали призовые места, а многие занимаются мотокроссом уже во втором поколении. Впрочем, династия Тюменцевых ещё больше – Аркадий в ней второй, а его сын Эдуард ТЮМЕНЦЕВ был самым молодым участником соревнований. К сожалению, он получил травму.Кстати, и самый взрослый участник чемпионата 58-летний Владимир РУЖНИКОВ тоже ангарчанин, его за это даже отметили специальным дипломом.