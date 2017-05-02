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Полёты на колёсах


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Вчера, 23:12
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В преддверии Дня Победы в Иркутске прошёл чемпионат Иркутской области по мотокроссу. Наши спортсмены, как всегда, показали высокие результаты.

Полёты на колёсах
Мотокросс – очень зрелищный и травматичный вид спорта. На прошедшем чемпионате травмы получили трое участников.

Первое место в классе 85 куб. см занял Александр ФЕСЕНКО, в классе 250 куб. см – Аркадий ТЮМЕНЦЕВ, а в классе OPEN2 – Евгений ГОЛУШКО. Все эти спортсмены много раз занимали призовые места, а многие занимаются мотокроссом уже во втором поколении. Впрочем, династия Тюменцевых ещё больше – Аркадий в ней второй, а его сын Эдуард ТЮМЕНЦЕВ был самым молодым участником соревнований. К сожалению, он получил травму.

Кстати, и самый взрослый участник чемпионата 58-летний Владимир РУЖНИКОВ тоже ангарчанин, его за это даже отметили специальным дипломом.

Анастасия КУРМАЗОВА,
фото Николая СТЕРНИНА
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