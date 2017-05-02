Серебряный призер Кубка Европы по дзюдо из Черемхово

Воспитанник Детско-юношеской спортивной школы города Черемхово Семён Курташов занял второе место на Кубке Европы по дзюдо среди юниорок и юниоров до 21 года. В турнире, который состоялся 13-14 мая в Каунасе в Литве, приняли участие спортсмены из 13 европейских стран.
Семён Курташов выступал в весовой категории до 60 килограммов, где было 28 борцов. Семён в предварительных поединках победил спортсменов из Бельгии, Казахстана, Румынии, Белоруссии. И лишь в финале не смог противостоять трёхкратному чемпиону из Бельгии Йорре Верстраетену и, проиграв оценку ваза-ари, завоевал серебряную медаль. По окончании соревнований Семён Курташов проведёт двухдневные тренировочные сборы и вернётся в Россию.