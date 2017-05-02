«Российский Азимут» состоится 20 мая в Иркутске

Спортивное ориентирование требует определенной физической подготовки, знаний топографии, навыков и умений читать спорткарту, выбирать рациональный маршрут. Участникам соревнований необходимо с помощью карты и компаса пройти трассу через определенное количество контрольных пунктов и как можно скорее добраться до финиша. На каждом контрольном пункте находится компостер, при помощи которого делаются отметки на контрольной карточке. Последовательность прохождения пунктов участники выбирают сами. Для каждой возрастной категории предусмотрено своё количество пунктов.В этом году Всероссийские массовые соревнования по спортивному ориентированию «Российский Азимут состоятся в 69 регионах России. Впервые в России «Российский Азимут» был организован и проведен в 2006 году, тогда на старт вышли более 170 000 опытных мастеров и любителей активного отдыха. В Иркутске «Российский Азимут» проводится с 2012 года.В соревнованиях могут принять участие как профессиональные спортсмены, так и любители активного отдыха. Мандатная комиссия по допуску участников соревнований работает с 16 по 19 мая 2017 года с 11:00 до 18:00 по адресу: г. Иркутск, ул. Красноказачья, 9. В день старта, 20 мая, комиссия будет работать с 08:30 до 10:45 по адресу: г. Иркутск, остров Юность, амфитеатр. Подробную информацию можно узнать в ОГКУ «Ресурсно-методический центр развития физической культуры и спорта Иркутской области» по тел.: (3952) 33-64-79.Каждый участник соревнований должен предоставить в комиссию по допуску следующие документы: именную заявку, паспорт или свидетельство о рождении, полис ОМС, справку от врача о допуске к соревнованиям, договор о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев.Победителям и призерам соревнований «Российский Азимут» вручаются медали и дипломы Министерства спорта России.Организаторами соревнований являются министерство спорта Иркутской области, ОГКУ «Ресурсно-методический центр развития физической культуры и спорта Иркутской области», ГБУ ДО «Центр развития дополнительного образования детей», Федерация спортивного ориентирования Иркутской области и главная судейская коллегия.