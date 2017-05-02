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Две медали с первенства России по скалолазанию


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Вчера, 13:31
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Две медали с первенства России по скалолазанию

Спортсмены Иркутской области завоевали две серебряные медали на первенстве России по скалолазанию в боулдеринге и Всероссийских юношеских соревнованиях по скалолазанию в дисциплинах трудность и скорость. Соревнования проходили с 5 по 12 мая в Красноярске и собрали более 470 спортсменов из 36 регионов страны.

Иркутянка Ксения Кривошеева стала серебряным призером первенства России в дисциплине боулдеринг, выполнив норматив мастера спорта по скалолазанию.

Совсем немного не хватило нашим спортсменкам Дарье Веретениной и Варваре Бут для попадания в финал первенства России. По количеству затраченных попыток, они не попали в финальную восьмерку и заняли 9 и 10 места соответственно. В результате в дисциплине боулдеринг Иркутская область заняла шестое общекомандное место.

На Всероссийских юношеских соревнованиях в дисциплине трудность ангарчанка Валерия Веретенина заняла второе место среди девочек 10-13 лет. Она уступила спортсменки из Санкт-Петербурга Ксении Чернеге, которая завоевала золотую медаль.

Соревнования в Красноярске стали заключительными в этом году для формирования сборной команды России для выступления на международных стартах. По результатам четырех стартов этого года в Воронеже, Тюмени, Калининграде и Красноярске пять спортсменов Иркутской области вошли в десятку сильнейших страны. Это Кирилл Белянкин (трудность – 4 рейтинг), Варвара Бут (боулдеринг – 10 рейтинг), Валерия Веретенина (трудность – 6 рейтинг), Дарья Веретенина (трудность – 6 рейтинг, боулдеринг – 6 рейтинг), Ксения Кривошеева (боулдеринг – 5 рейтинг). За этот период в копилку Иркутской области наши спортсмены добавили четыре медали, из них три серебряные и одна бронзовая.

Впереди спортсменов Приангарья ждет формирование сборной для участия в первенствах Европы и мира. Побороться за право участвовать в этих соревнованиях могут Дарья Веретенина и Ксения Кривошеева, которые пока находятся в запасном составе. Кроме того, в молодежных Кубках Европы примут участие Дарья Веретенина и Александр Серебренников.

Минспорта Иркутской области
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