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Чемпионат области по бильярду среди инвалидов прошел в Иркутске


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Сегодня, 13:26
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Чемпионат области по бильярду среди инвалидов прошел в Иркутске

Чемпионат Иркутской области по бильярду среди лиц с ограниченными возможностями прошел 14 мая в бильярдном клубе «Меткий» в Иркутске. Участие в соревнованиях приняли 24 спортсмена из Ангарска, Иркутска, Шелехова и поселка Усть-Ордынский.

Спортсмены состязались в дисциплине «свободная пирамида». Лучшим в этом виде бильярда оказался шелеховчанин Юрий Моисеев, который занял первое место. На втором месте иркутянин Александр Андреев. Бронзовыми призерами чемпионата стали ангарчане Сергей Кравченко и Евгений Архипов.

«Это первый турнир за много лет по адаптивному бильярду, и как мы видим интерес и желание заниматься бильярдом у людей есть. Более того, по адаптивному бильярду проводятся официальные чемпионаты России, где на сегодняшний день в лидерах хабаровчане. Надеюсь, что в скором времени мы также сможем представить свою команду на всероссийских соревнованиях. Для этого администрацией клуба «Меткий» и Федерацией бильярдного спорта Иркутской области созданы все условия, чтобы люди с ограниченными возможностями могли заниматься бильярдом. Это и льготы на тренировочное время, и доступность для колясочников», - рассказал вице-президент Федерации бильярдного спорта Иркутской области Владимир Верешня.

Минспорта Иркутской области
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