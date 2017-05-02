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Легкоатлетическая эстафета прошла в Ангарске


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Сегодня, 13:48
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Легкоатлетическая эстафета прошла в Ангарске

Почти две тысячи человек приняли участие в спортивном празднике в Ангарске

Традиционная легкоатлетическая эстафета по улицам города и первый массовый забег прошли 13 мая в Ангарске. Эстафета состоит из 13 этапов общей протяженностью 3910 метров, в ней приняли участие 1092 человека. Это команды общеобразовательных школ, лицеев, гимназий, средних и высших учебных заведений, спортивных школ, а также таких предприятий и организаций, как ОМОН, МЧС, БСМП, АО «Ангарскцемент», АО «АНХК», ООО «МАС Альбион», ООО «Ангара-Реактив» и других. Специальную символическую дистанцию преодолели и ангарчане с ограниченными возможностями здоровья.

Как сообщили в пресс-службе администрации Ангарского городского округа, в числе победителей эстафеты: команда девушек школы №27, среди юношей в лидерах школа №10. Среди средних учебных заведений лучшие результаты и у девушек, и у юношей показали представители Училища Олимпийского резерва. В категории: «Высшие учебные учреждения, войсковые части, ОМОН, МЧС, детско-юношеские спортивные школы, внегородские территории» первой стала команда СДЮСШОР «Ангара». Среди предприятий и организаций лучшие результаты продемонстрировала команда АНХК.

Массовый забег в таком формате прошел в Ангарске впервые. К участию приглашали всех, вне зависимости от возраста и уровня подготовки, главное – желание. Участие в ярком спортивном празднике для всей семьи приняли еще 625 ангарчан.

Первым финишный створ в массовом забеге преодолел студент АнГТУ Руслан Нигамятянов: «Очень доволен своим сегодняшним результатом. Я мастер спорта по лёгкой атлетике. Для меня движение – это жизнь. Месяц назад услышал о том, что состоится массовый забег по улицам города. Сразу решил – побегу. И всем советую расшевелить себя. Ребята, бегать это классно!»

Минспорта Иркутской области
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