Иркутская гимнастка завоевала «золото» международного турнира в Португалии

Екатерина также заняла первые места в упражнениях с мячом и булавами и стала серебряным призером в упражнениях с обручем и лентой. В упражнениях с обручем и лентой золотые медали выиграла другая российская спортсменка Ирина Анненкова.Екатерина Веденеева занимается в детско-юношеской спортивной школе «Зенит» в Иркутске у тренера Елены Дрожановой. Как рассказала тренер спортсменки, в ближайших планах у Екатерины небольшой отдых, затем, возможно, она примет участие в международном турнире по художественной гимнастике, который в конце июня пройдет в Холоне в Израиле.