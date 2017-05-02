Иркутская гимнастка завоевала «золото» международного турнира в Португалии

Иркутская спортсменка, мастер спорта международного класса Екатерина Веденеева завоевала золотую медаль в многоборье на 26-м международном турнире по художественной гимнастике «Портимао», который завершился 11 мая в Португалии. В турнире приняли участие гимнастки из России, Испании, Португалии, Бразилии, Израиля и других стран.
Екатерина также заняла первые места в упражнениях с мячом и булавами и стала серебряным призером в упражнениях с обручем и лентой. В упражнениях с обручем и лентой золотые медали выиграла другая российская спортсменка Ирина Анненкова.
Екатерина Веденеева занимается в детско-юношеской спортивной школе «Зенит» в Иркутске у тренера Елены Дрожановой. Как рассказала тренер спортсменки, в ближайших планах у Екатерины небольшой отдых, затем, возможно, она примет участие в международном турнире по художественной гимнастике, который в конце июня пройдет в Холоне в Израиле.Минспорта Иркутской области