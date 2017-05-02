Чемпионка России из Усолья

Усольская спортсменка, мастер спорта международного класса Татьяна Шаманова заняла первое место на чемпионате России по велоспорту-шоссе в индивидуальной гонке на время в гору. Чемпионат страны проходил с 14 по 15 мая в Майкопе в Республике Адыгея.
На дистанции 10 километров в гору среди женщин Татьяна показала результат 33:17,56 и стала чемпионкой России. В гонке она уверенно обошла спортсменок из Санкт-Петербурга Анастасию Яковенко (второй результат 33:57,19) и Александру Степанову (третий 34:26,48). Еще одна спортсменка Приангарья – шелеховчанка Анастасия Пляскина на этой дистанции стала шестой.
Татьяна Шаманова занимается у тренеров Игоря Грицких и Юрия Киселева.
«На протяжении шести лет подряд, начиная с юниорской сборной, Татьяна Шаманова является одним из лидеров в сборной команде страны. Ранее она становилась чемпионкой России среди старших девушек, юниорок и женщин. Татьяна очень сильна в горных дисциплинах, за это ее называют «горной королевой». В дальнейшем Татьяна будет претендовать на вхождение в сборную России для участия в Олимпийских играх в Токио», отметил тренер спортсменки Юрий Киселев.