Чемпионка России из Усолья

На дистанции 10 километров в гору среди женщин Татьяна показала результат 33:17,56 и стала чемпионкой России. В гонке она уверенно обошла спортсменок из Санкт-Петербурга Анастасию Яковенко (второй результат 33:57,19) и Александру Степанову (третий 34:26,48). Еще одна спортсменка Приангарья – шелеховчанка Анастасия Пляскина на этой дистанции стала шестой.Татьяна Шаманова занимается у тренеров Игоря Грицких и Юрия Киселева.отметил тренер спортсменки Юрий Киселев.