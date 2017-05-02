В одном ритме

Как 16-летний велосипедист стал лучшим в области

Фото Николая СТЕРНИНА

Настя Жилкина

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Недавно в нашем городе на велосипедной трассе в 257 квартале прошёл чемпионат Иркутской области по BMX-велоспорту. 10-классник Геннадий стал победителем в номинации «Мужчины». Гена уже кандидат в мастера спорта, сегодня ведущий спортсмен в клубе у Савина, хотя занимается всего… четвёртый год.Это была случайность. Четыре года назад 12-летний Гена пришёл к Андрею Савину починить велик и, посмотрев кругом, надумал остаться. Кто был в клубе «Ритм», поймет почему. Как взрослых мужчин притягивает гараж, так мальчишки кружат в «Ритме» как мухи над вареньем. Кругом велосипеды, запчасти, покрышки, пахнет резиной, у входа – мини-трасса с горками и трамплинами. И у Гены, попёрло. Мама у него учительница, папа – предприниматель, кроме Гены, в семье воспитываются два родных его брата и двое двоюродных. К чему это мы? А к тому, что на него все жизненные силы здесь не направляют, Гена пашет сам.спрашиваем у чемпиона.отвечает.Теперь Гена и велосипед неразделимы. В прямом смысле – у Гены контактные педали, пристегивающиеся к ногам. Парень учится в гимназии № 8, ударник, скоро поступать. Одноклассники выбирают столицы, а он – Саранск, город в Мордовии, чуть больше Ангарска. Почему?