В одном ритме

Как 16-летний велосипедист стал лучшим в областиВы замечали, что одним людям, чтобы сделать что-то путное, порой жизни не хватает, а другие достигают вершин в невероятно короткие сроки? «Баловни судьбы», – объясняют завистники. «Трудяги!» - говорят знающие. Второе как раз про 16-летнего Геннадия СКАКОДУБА, велоспортсмена, воспитанника известного в городе тренера по BMX-велоспорту Андрея САВИНА из клуба «Ритм» ДЮЦ «Перспектива».
Тренер Андрей САВИН и его воспитанник, чемпион Гена СКАКОДУБ.
Фото Николая СТЕРНИНА
Недавно в нашем городе на велосипедной трассе в 257 квартале прошёл чемпионат Иркутской области по BMX-велоспорту. 10-классник Геннадий стал победителем в номинации «Мужчины». Гена уже кандидат в мастера спорта, сегодня ведущий спортсмен в клубе у Савина, хотя занимается всего… четвёртый год.
Это была случайность. Четыре года назад 12-летний Гена пришёл к Андрею Савину починить велик и, посмотрев кругом, надумал остаться. Кто был в клубе «Ритм», поймет почему. Как взрослых мужчин притягивает гараж, так мальчишки кружат в «Ритме» как мухи над вареньем. Кругом велосипеды, запчасти, покрышки, пахнет резиной, у входа – мини-трасса с горками и трамплинами. И у Гены, попёрло. Мама у него учительница, папа – предприниматель, кроме Гены, в семье воспитываются два родных его брата и двое двоюродных. К чему это мы? А к тому, что на него все жизненные силы здесь не направляют, Гена пашет сам. Что главное в этом виде спорта? –
спрашиваем у чемпиона.- Выносливость и храбрость, -
отвечает.
Теперь Гена и велосипед неразделимы. В прямом смысле – у Гены контактные педали, пристегивающиеся к ногам. Парень учится в гимназии № 8, ударник, скоро поступать. Одноклассники выбирают столицы, а он – Саранск, город в Мордовии, чуть больше Ангарска. Почему?
Настя Жилкина
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