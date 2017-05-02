Без проигравших

Число тринадцать принято считать несчастливым, но именно тринадцатый финальный этап и определял победителей легкоатлетических эстафет на празднике «Я бегу, Ангарск».
Тон соревнованиям задавал самый длинный первый этап протяженностью 530 метров, на который большинство команд наверняка выставило своих лидеров. Да и на заключительном финишном отрезке последним участникам команд предстояло пробежать немало - 380 метров. Солидная дистанция, если сравнить с седьмым и восьмым этапами протяженностью 205 метров.
На финише творилось что-то невообразимое, и болельщики с ликованием встречали победителей. Среди школьных команд девушек спортсменок школы № 27, а у юношей - школы № 10.
Игорь Григорьев, спортивный обозреватель газеты «Время»
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