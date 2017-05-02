Ангарская многодневка

Игорь Григорьев, спортивный обозреватель газеты «Время», фото автора

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Программа первенства региона «Сибирь - Дальний Восток» по велоспорту на шоссе была плотной. За семь дней юные велогонщики, 2003-04 годов рождения, из пяти регионов и крупнейших велосипедных центров Приангарья должны были шесть раз выезжать на трассу.Открылись соревнования индивидуальной гонкой на 23 километра. У девушек и юношей победили усольчане. Ангарчанин Григорий МАЛЬЦЕВ финишировал на дистанции с двенадцатым временем. Еще двое ангарских гонщиков заняли восемнадцатое и девятнадцатое места.На следующий день все участники соревнований включились в многодневную групповую гонку, в которой было предусмотрено четыре этапа. Первый, второй и четвертый протяженностью тридцать километров, на третьем, самом трудном, юные велогонщики должны были преодолеть пятьдесят два километра.