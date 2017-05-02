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Ангарская многодневка


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Вчера, 21:41
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Соревнования, что завершились на прошлой неделе в Ангарске, по своим размахам невозможно сравнивать с проходящей сейчас в Италии знаменитой велогонкой профессионалов. Однако по живописности трассы этот региональный этап знаменитой Джиро д’Италия ни в чем не уступал.

Ангарская многодневка
Обгоняя друг друга, участники ангарской многодневной велогонки не раз пересекали сплошную линию дорожной разметки, но штрафами за это их не наказывали.

Программа первенства региона «Сибирь - Дальний Восток» по велоспорту на шоссе была плотной. За семь дней юные велогонщики, 2003-04 годов рождения, из пяти регионов и крупнейших велосипедных центров Приангарья должны были шесть раз выезжать на трассу.

Открылись соревнования индивидуальной гонкой на 23 километра. У девушек и юношей победили усольчане. Ангарчанин Григорий МАЛЬЦЕВ финишировал на дистанции с двенадцатым временем. Еще двое ангарских гонщиков заняли восемнадцатое и девятнадцатое места.

На следующий день все участники соревнований включились в многодневную групповую гонку, в которой было предусмотрено четыре этапа. Первый, второй и четвертый протяженностью тридцать километров, на третьем, самом трудном, юные велогонщики должны были преодолеть пятьдесят два километра.

Игорь Григорьев, спортивный обозреватель газеты «Время», фото автора


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