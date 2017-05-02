Квартет претендентов

Игорь Григорьев, спортивный обозреватель газеты «Время», фото автора

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Напомним, что два матча пришлось сдвигать на более поздние сроки из-за участия усольской команды «Маяк-Сибна» в фестивале любительского хоккея в Сочи. Третья попытка клуба нашего региона побороться за право построить у себя на федеральные деньги закрытый ледовый каток оказалась самой неудачной – двадцать шестое место.Усольчане отыграли в столице последней зимней Олимпиады семь игр за семь дней и только накануне вернулись домой, но на первой встрече с «Нефтехимиком» расслабиться себе не позволили и в принципе вопрос о своем участии в полуфинале из других вариантов выделили сразу же – 5:1. На следующий день взяли день отдыха, но сопернику воспользоваться этой расслабленностью не позволили - 4:3.Зато в другой паре, боровшейся за выход в полуфинал, было главное, за что любят хоккей, - непредсказуемость.В первой встрече «Сокола» и «Эвереста», уже в дебюте матча, стало понятно, почему первые заняли третье место, а вторые – шестое. Полное преимущество «соколят» постепенно по ходу поединка обретало вполне четкое арифметическое подтверждение – 3:0.Дальше полный провал и уже 3:3. Немногие могут так основательно расслабиться, чтобы в считанные минуты растранжирить весь по крупицам собранный материальный запас. Но именно это и произошло в субботний день с «Соколом». Так что удивляться тому, что вдруг оживший на льду «Эверест» не просто выкарабкался из безнадежного положения, но и победил 5:4, не стоит.