Золото и бронза на первенстве России по боксу

Воспитанник детско-юношеской спортивной школы города Черемхово Дмитрий Сафонов занял первое место в весовой категории свыше 76 кг. На первенстве России он одержал три победы над Кириллом Ялковским из Мурманской области, Никитой Тюпиным из Тюменской области, а в финальном поединке победил спортсмена из Московской области Валентина Миланова. Теперь Дмитрий Сафонов будет готовиться к первенству Европы по боксу. Тренером у Дмитрия является Иван Сафонов.Третье место на первенстве России по боксу в весовой категории 48 кг занялОн занимается под руководством тренера Юрия Маглиценко. Первое место в этой весовой категории занял Александр Зырьянов из Свердловской области, вторым стал дагестанский боксер Багаутдин Магомедзарипов.