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Золото и бронза на первенстве России по боксу


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Сегодня, 13:12
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Золото и бронза на первенстве России по боксу

Спортсмены Иркутской области завоевали золотую и бронзовую медали на первенстве России по боксу среди юношей 13-14 лет. Соревнования проходили с 14 по 21 мая в Анапе.

Воспитанник детско-юношеской спортивной школы города Черемхово Дмитрий Сафонов занял первое место в весовой категории свыше 76 кг. На первенстве России он одержал три победы над Кириллом Ялковским из Мурманской области, Никитой Тюпиным из Тюменской области, а в финальном поединке победил спортсмена из Московской области Валентина Миланова. Теперь Дмитрий Сафонов будет готовиться к первенству Европы по боксу. Тренером у Дмитрия является Иван Сафонов.

Третье место на первенстве России по боксу в весовой категории 48 кг занял ангарчанин Никита Клецко. Он занимается под руководством тренера Юрия Маглиценко. Первое место в этой весовой категории занял Александр Зырьянов из Свердловской области, вторым стал дагестанский боксер Багаутдин Магомедзарипов.

Минспорта Иркутской области
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