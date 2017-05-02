Первенство области по художественной гимнастике прошло в Усть-Куте

165 спортсменок из Иркутска, Усть-Кута, Братска, Усть-Илимска, Северобайкальска (Бурятия), Красноярска, Железногорска и Лесосибирска (Красноярский край) приняли участие в открытом первенстве Иркутской области по художественной гимнастике в групповых упражнениях, которое прошло в Усть-Куте с 20 по 21 мая.
Медали были разыграны в восьми возрастных категориях по программа различного уровня сложности – от юношеских разрядов до мастеров спорта. Из команд-представительниц Иркутской области отличилась команда «Стиль» из Усть-Илимска, которая заняла первое место по программе мастеров спорта среди гимнасток 2002-2004 годов рождения, укрепив свой прошлогодний результат. В этой же категории команда из Братска «Молния» заняла третье место. Еще одна усть-кутская команда «Жемчужинки» стала первой среди спортсменок 2005-2006 годов рождения по программе первого спортивного разряда.
«Соревнования прошли на высоком организационном уровне. Качественную работу провели судьи. Спортсмены Иркутской области показали хороший результат, дети, которые выступали в прошлом году, в этом заметно выросли в профессиональном плане и мастерстве», - отметила главный судья соревнований Светлана Ганькина.