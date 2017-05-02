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Как прошел «Российский Азимут»


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Вчера, 14:00
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Как прошел «Российский Азимут»

В Иркутске 20 мая состоялись Всероссийские массовые соревнования по спортивному ориентированию «Российский Азимут - 2017», площадкой для проведения которых стал остров Юность. В состязаниях приняли участие 620 человек из Иркутска, Ангарска, Шелехова, Усолья-Сибирского, Черемхово, Братска, Иркутского, Черемховского, Эхирит-Булагатского и других районов. Открывал соревнования министр спорта области Илья Резник.

В возрастной категории 12 лет и моложе первое место заняла иркутянка Алена Тутолмина, среди девочек 13-14 лет также победила иркутская спортсменка Нина Стукалина. Победительницами среди девушек 15-16 и 17-18 лет стали Анастасия Серенко из Ангарска и Дарья Кузьминых из Иркутска соответственно.

Среди спортсменок 19-20 и 21-34 лет первые места заняли Мария Холомянская и Екатерина Токарева соответственно. Среди женщин 35-54 лет золотую медаль выиграла Елена Никулина. Медаль высшей пробы среди спортсменок 55 лет и старше завоевала Ольга Журавлева. Все спортсменки являются представительницами Иркутска.

Среди мальчиков 12 лет и моложе победил Антон Чернигов из Иркутского района. Лучшим среди мальчиков 13-14 лет стал иркутянин Семен Шеметов. Среди юношей 15-16 и 17-18 лет победителями стали иркутские спортсмены Владимир Тюменцев и Андрей Семилет соответственно. Иркутяне завоевали золотые медали среди спортсменов 19-20 лет Константин Гаврюшкин, среди 21-34 лет – Максим Киселев, среди мужчин 35-54 лет – Максим Кривошеев. В возрастной категории 55 лет и старше первое место занял Виктор Шишканов из Братска.

Всем победителям соревнований «Российский Азимут» были вручены медали, дипломы и кубки Министерства спорта России.

Организаторами соревнований выступили министерство спорта Иркутской области, ОГКУ «Ресурсно-методический центр развития физической культуры и спорта Иркутской области», ГБУ ДО «Центр развития дополнительного образования детей», Федерация спортивного ориентирования Иркутской области и главная судейская коллегия.

Напомним, участникам соревнований необходимо было с помощью карты и компаса пройти трассу через определенное количество контрольных пунктов и как можно скорее добраться до финиша. На каждом контрольном пункте находился компостер, при помощи которого делаются отметки на контрольной карточке. Последовательность прохождения пунктов участники выбирали сами. Для каждой возрастной категории было предусмотрено своё количество пунктов.

Минспорта Иркутской области
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