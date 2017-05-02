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Золото и бронзу завоевали акробаты Иркутской области


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Вчера, 13:38
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Золото и бронзу завоевали акробаты Иркутской области

Золотую и бронзовую медали завоевали акробаты Иркутской области на II этапе всероссийских соревнований «Надежды России» по прыжкам на батуте, акробатической дорожке и двойном минитрампе. Соревнования прошли с 18 по 22 мая в городе Раменское в Московской области и собрали более 280 спортсменов из 36 регионов страны.

Воспитанник иркутского Дворца спорта «Юность» Антон Цицарев стал победителем в прыжках на двойном минитрапме среди юношей 15-16 лет по программе мастеров спорта. В этой же дисциплине братчанка Дарья Неспанова стала бронзовым призером среди девушек 13-14 лет по программе кандидатов мастера спорта.

По результатам соревнований Антон Цицарев и еще один иркутский спортсмен Борис Егоров отобрались в состав юниорской сборной России для участия в первенстве мира, которое пройдет в ноябре 2017 года в Болгарии. Дарья Неспанова является кандидатом в состав сборной команды России.

Минспорта Иркутской области
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