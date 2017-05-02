Золото и бронзу завоевали акробаты Иркутской области

Воспитанник иркутского Дворца спорта «Юность» Антон Цицарев стал победителем в прыжках на двойном минитрапме среди юношей 15-16 лет по программе мастеров спорта. В этой же дисциплине братчанка Дарья Неспанова стала бронзовым призером среди девушек 13-14 лет по программе кандидатов мастера спорта.По результатам соревнований Антон Цицарев и еще один иркутский спортсмен Борис Егоров отобрались в состав юниорской сборной России для участия в первенстве мира, которое пройдет в ноябре 2017 года в Болгарии. Дарья Неспанова является кандидатом в состав сборной команды России.