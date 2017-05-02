Честно заработал



Галина ЛЕМЗЯКОВА,

фото из личного архива семьи КУДИНОВЫХ

Андриану 9 лет. Он учится во 2 классе школы № 6. Отличник. Занимается шахматами и фигурным катанием. На лед пять лет назад его привела бабушка Людмила Мингалеевна. Она рассказала нашей газете:Первым тренером Андриана Кудинова стала Вера ПРИВАЛОВА. Она вспоминает, что год мальчишка катался в обнимку с ее ногой. Бабушки хотели уже отдать ребенка в другую секцию, но Вера Григорьевна их отговорила, заверив, что мальчики развиваются медленнее. Она рассказала нашей газете:Сейчас у Андриана второй юношеский разряд. Он – одиночник. Тренируется у Юлии АГАПОВОЙ. Во Дворец спорта «Ермак» его водят бабушки. В этом году Кудинова приглашали в Москву на второй тур кастинга нового телешоу известного тренера по фигурному катанию Татьяны ТАРАСОВОЙ «Дети на льду. Звезды». Там ангарчанин познакомился с олимпийской чемпионкой Аделиной СОТНИКОВОЙ. В шоу из 400 ребятишек выбирали 42. Предпочтение отдали тем, кто занимается в школах фигурного катания. Андриана московские тренеры и создатели телешоу, что называется, взяли на карандаш. Они увидели в сибирском мальчике задатки как чемпиона, так и артиста, и пригласили на кастинг в следующем году.Премию от губернатора Кудиновы намерены потратить на билеты в Сочи, где осенью состоятся очередные международные соревнования.