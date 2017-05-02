Три медали на первенстве мира по жиму лежа

Иркутянка Екатерина Володько среди девушек до 18 лет завоевала золотую медаль в весовой категории до 43 кг с результатом в жиме лежа 72,5 кг. В этой же возрастной группе среди юношей в весовой категории свыше 120 кг второе место с результатом 260 кг занял Никита Лесковец из Бирюсинска. Этот результат также обеспечил Никите третье место в абсолютном зачете.- рассказал президент Федерации пауэрлифтинга Иркутской области Валерий Володько.В эти же дни в Каунасе проходило первенство мира по жиму лежа среди ветеранов. Иркутский спортсмен Савелий Павлов завоевал золотую медаль в возрастной группе 60-69 лет в весовой категории до 59 килограммов. Его результат в жиме лежа составил 120 кг.