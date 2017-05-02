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Три медали на первенстве мира по жиму лежа


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Вчера, 14:00
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Три медали на первенстве мира по жиму лежа

Три медали завоевали спортсмены Приангарья на первенстве мира по жиму лежа. Соревнования прошли с 22 по 27 мая в городе Каунас в Литве.

Иркутянка Екатерина Володько среди девушек до 18 лет завоевала золотую медаль в весовой категории до 43 кг с результатом в жиме лежа 72,5 кг. В этой же возрастной группе среди юношей в весовой категории свыше 120 кг второе место с результатом 260 кг занял Никита Лесковец из Бирюсинска. Этот результат также обеспечил Никите третье место в абсолютном зачете.

«Это один из крупнейших стартов в сезоне. Несмотря на то, что для Володько и Лесковец это был первый международный турнир, мы конкретно ехали за первыми местами. У Никиты, конечно, попался очень серьезный соперник из Японии, который поднял 310 кг. Осенью ребята отправятся на еще один международный турнир – первенство Европы в Финляндии», - рассказал президент Федерации пауэрлифтинга Иркутской области Валерий Володько.

В эти же дни в Каунасе проходило первенство мира по жиму лежа среди ветеранов. Иркутский спортсмен Савелий Павлов завоевал золотую медаль в возрастной группе 60-69 лет в весовой категории до 59 килограммов. Его результат в жиме лежа составил 120 кг.

Министерство спорта Иркутской области
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