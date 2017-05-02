Игра в одно кольцо

В минувшее воскресенье у девушек Ангарска была уникальная возможность устроить свою судьбу – для этого надо было только нарядиться и выйти в городские парки до обеда. В этот день на четырех площадках проходило открытое первенство по стритболу на кубок мэра.Солнце. Жара. И несколько десятков спортивных молодых людей. Прямо настоящая аллея Любви.
Фото автора
Стритбол – это уличный баскетбол, от обычного он отличается тем, что играют в него команды по три человека и только в одно кольцо. С 12.00 заявившие о себе команды (их было 36) играли в парках имени 10-летия Ангарска, строителей, за ДК «Современник» и на территории школы № 5. А в 18.00 по две команды победителей с каждой площадки играли возле ДК «Современник». Кроме кубка мэра, победителей ждал приз – сертификат на 10 тысяч рублей на закупку спортивной формы.
Почему мы начали с темы знакомства? А потому, что в парке имени 10-летия Ангарска на новой спортивной площадке увидели огромное количество молодых спортивных людей. И почти никого из болельщиков. Почему? Видимо, так отдел по спорту информирует горожан о мероприятиях. Поясните вы людям, что такое стритбол и кто будет участвовать, – девчонки бы мигом сообразили, как солнечный день провести с пользой. А ребята бы играли самоотверженнее перед зрителями.
Организатором стритбола выступил 26-летний Евгений АУЛОВ. Мероприятие проходит уже не первый год, последние два года Евгению в организации помогает администрация АГО. Зачем ему это надо, спросили мы.
- Я люблю спорт. У меня два спортивных образования. Я кайфую от той атмосферы, которая царит на организованных мной мероприятиях,
- пояснил Евгений нашей газете. Евгений с детства занимается спортом, но зарабатывает на жизнь дизайном, работает директором креативной студии.
Анастасия ТЮЛЬПАНОВА
... Полный текст статьи читайте
в печатном выпуске газеты ВРЕМЯ.
Подписаться на газету, а также
на электронную версию газеты в формате PDF
можно по т. 52-29-55, 8950-134-77-30