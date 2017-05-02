Игра в одно кольцо

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Анастасия ТЮЛЬПАНОВА

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Стритбол – это уличный баскетбол, от обычного он отличается тем, что играют в него команды по три человека и только в одно кольцо. С 12.00 заявившие о себе команды (их было 36) играли в парках имени 10-летия Ангарска, строителей, за ДК «Современник» и на территории школы № 5. А в 18.00 по две команды победителей с каждой площадки играли возле ДК «Современник». Кроме кубка мэра, победителей ждал приз – сертификат на 10 тысяч рублей на закупку спортивной формы.Почему мы начали с темы знакомства? А потому, что в парке имени 10-летия Ангарска на новой спортивной площадке увидели огромное количество молодых спортивных людей. И почти никого из болельщиков. Почему? Видимо, так отдел по спорту информирует горожан о мероприятиях. Поясните вы людям, что такое стритбол и кто будет участвовать, – девчонки бы мигом сообразили, как солнечный день провести с пользой. А ребята бы играли самоотверженнее перед зрителями.Организатором стритбола выступил 26-летний Евгений АУЛОВ. Мероприятие проходит уже не первый год, последние два года Евгению в организации помогает администрация АГО. Зачем ему это надо, спросили мы.- пояснил Евгений нашей газете. Евгений с детства занимается спортом, но зарабатывает на жизнь дизайном, работает директором креативной студии.